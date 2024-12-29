Бронювання священників — Кабмін підтримав постанову

Священнослужителі в церкві. Фото: Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану. Відтепер забронювати можна ще одну категорію українців — священників.

Про це йдеться в урядовій постанові №1498.

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Отримати бронювання можуть священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. Разом з тим, на священників поширюється вимога щодо зарплати, яка необхідна для бронювання. Наразі вона становить 20 тисяч гривень для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Також на священнослужителів не поширюється норма, яка передбачає, що кількість військовозобов'язаних на критично важливому підприємстві чи установі повинна становити не більше ніж 50% загальної кількості військовозобов'язаних працівників.

Зміни до постанови №1498. Фото: скриншот

Зміни до постанови. Фото: скриншот

Нагадаємо, після завершення терміну дії критичної важливості підприємства воно більше не зможе бронювати своїх працівників. У тих працівників, які уже матимуть бронювання, воно перестане діяти.

Деякі українці не можуть бути призвані до лав Збройних сил примусово. Зокрема, йдеться про тих, хто має відстрочку або бронювання.