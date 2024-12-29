Бронирование священников — Кабмин поддержал постановление

Священнослужители в церкви. Фото: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения. Отныне забронировать можно еще одну категорию украинцев — священников.

Об этом говорится в правительственном постановлении №1498.

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Получить бронирование могут священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести. Вместе с тем, на священников распространяется требование по зарплате, которая необходима для бронирования. Сейчас она составляет 20 тысяч гривен для критически важных предприятий, сотрудников которых могут забронировать.

Также на священнослужителей не распространяется норма, которая предусматривает, что количество военнообязанных на критически важном предприятии или учреждении должно составлять не более 50% общего количества военнообязанных работников.

Изменения в постановлении №1498. Фото: скриншот

Изменения в постановлении. Фото: скриншот

Напомним, после завершения срока действия критической важности предприятия оно больше не сможет бронировать своих работников. У тех работников, которые уже будут иметь бронирование, оно перестанет действовать.

Некоторые украинцы не могут быть призваны в ряды Вооруженных сил принудительно. В частности, речь идет о тех, кто имеет отсрочку или бронирование.