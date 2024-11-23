Доплата інструкторам навчальних центрів ЗСУ — коли гроші не платять

Військові на навчальному полігоні. Фото: Reuters

В Україні військовослужбовці, які займають керівні посади або входять до інструкторсько-викладацького складу навчальних частин, отримують додаткові виплати. Проте, у деяких випадках їм не передбачене грошове забезпечення.

Про це повідомило Армія.Inform.

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Виплату не отримають військовослужбовці у випадках, коли вони тимчасово відсутні у військовій частині, але при цьому зберігають свою посаду. Йдеться про:

перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення;

звільнення від виконання обов’язків через хворобу, лікування в медичних закладах чи відпустку за станом здоров’я;

перебування у службовому відрядженні, якщо воно не пов’язане з підготовкою та навчанням особового складу.

Також виплату інструкторам навчальних центрів ЗСУ не здійснюють, якщо військовослужбовці, які обіймають або тимчасово виконують обов’язки інструкторського складу, не мають необхідного рівня підготовки сержантського або інструкторського складу.

Як карають інструкторів навчальних центрів за дисциплінарні порушення

Виплати грошового забезпечення припинять у випадках:

самовільного залишення військової частини чи місця служби (дезертирство);

усунення від виконання службових обов’язків, відсторонення від посад або службових повноважень;

вживання алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин на території військової частини як під час служби, так і у вільний час;

перебування на службі у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

відбування покарання на гауптвахті;

дії (або бездіяльність), за які судом ухвалено рішення про притягнення до відповідальності за кримінальні, військові адміністративні правопорушення чи правопорушення, пов’язані з корупцією.

Нагадаємо, військовослужбовці, які є інструкторами у навчальних центрах ЗСУ, можуть отримувати додаткові виплати. Також ми розповідали про те, скільки можуть отримати коштів додатково військовослужбовці за знищену ворожу техніку та яка система розподілу грошей.