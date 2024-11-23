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Инструкторы учебных центров ВСУ могут потерять выплаты

23 ноября 2024 05:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Доплата инструкторам учебных центров ВСУ – когда деньги не платят
Военные на учебном полигоне. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине военнослужащие, занимающие руководящие должности или входящие в инструкторско-преподавательский состав учебных частей, получают дополнительные выплаты. Однако в некоторых случаях им не предусмотрено денежное довольствие.

Об этом сообщила Армия.Inform.

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Выплату не получат военнослужащие в случаях, когда они временно отсутствуют в воинской части, но сохраняют свою должность. Речь идет о:

  • нахождение в отпуске с сохранением денежного довольствия;
  • освобождение от исполнения обязанностей по болезни, лечению в медицинских учреждениях или отпуск по состоянию здоровья;
  • пребывания в служебной командировке, если она не связана с подготовкой и обучением личного состава.

Также выплату инструкторам учебных центров ВСУ не производят, если военнослужащие, занимающие или временно исполняющие обязанности инструкторского состава, не имеют необходимого уровня подготовки сержантского или инструкторского состава.

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Выплаты денежного довольствия прекратят в случаях:

  • самовольного ухода из воинской части или места службы (дезертирство);
  • отстранение от исполнения служебных обязанностей, отстранение от должностей или служебных полномочий;
  • употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ на территории воинской части как во время службы, так и в свободное время;
  • нахождение на службе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • отбывание наказания на гауптвахте;
  • действия (или бездействие), за которые суд принял решение о привлечении к ответственности за уголовные, военные административные правонарушения или правонарушения, связанные с коррупцией.

Напомним, военнослужащие, являющиеся инструкторами в учебных центрах ВСУ, могут получать дополнительные выплаты . Также мы рассказывали о том, сколько могут получить дополнительно военнослужащие за уничтоженную вражескую технику и какая система распределения денег.

ВСУ военные учения учеба деньги мобилизация учебные центры

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06:01 Изменения в Ощадбанке с 1 декабря — что ждет клиентов

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