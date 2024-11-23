Доплата инструкторам учебных центров ВСУ – когда деньги не платят

Военные на учебном полигоне. Фото: Reuters

В Украине военнослужащие, занимающие руководящие должности или входящие в инструкторско-преподавательский состав учебных частей, получают дополнительные выплаты. Однако в некоторых случаях им не предусмотрено денежное довольствие.

Об этом сообщила Армия.Inform.

Читайте также:

В каких случаях инструкторам учебных центров ВСУ не платят

Выплату не получат военнослужащие в случаях, когда они временно отсутствуют в воинской части, но сохраняют свою должность. Речь идет о:

нахождение в отпуске с сохранением денежного довольствия;

освобождение от исполнения обязанностей по болезни, лечению в медицинских учреждениях или отпуск по состоянию здоровья;

пребывания в служебной командировке, если она не связана с подготовкой и обучением личного состава.

Также выплату инструкторам учебных центров ВСУ не производят, если военнослужащие, занимающие или временно исполняющие обязанности инструкторского состава, не имеют необходимого уровня подготовки сержантского или инструкторского состава.

Как наказывают инструкторов учебных центров за дисциплинарные нарушения

Выплаты денежного довольствия прекратят в случаях:

самовольного ухода из воинской части или места службы (дезертирство);

отстранение от исполнения служебных обязанностей, отстранение от должностей или служебных полномочий;

употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ на территории воинской части как во время службы, так и в свободное время;

нахождение на службе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

отбывание наказания на гауптвахте;

действия (или бездействие), за которые суд принял решение о привлечении к ответственности за уголовные, военные административные правонарушения или правонарушения, связанные с коррупцией.

Напомним, военнослужащие, являющиеся инструкторами в учебных центрах ВСУ, могут получать дополнительные выплаты . Также мы рассказывали о том, сколько могут получить дополнительно военнослужащие за уничтоженную вражескую технику и какая система распределения денег.