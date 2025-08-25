Виплати військовим ЗСУ- виплати за загиблого іноземця

Іноземні громадяни в ЗСУ. Фото: Facebook 4 Інтернаціонального Легіону

Родина загиблого у складі Збройних сил України іноземних громадян має право на виплату точно так же, як і родичі українських військових. Розмір виплати та список близьких родичів були оприлюднені українським військовим відомством.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Іноземці в ЗСУ

В лавах Збройних сил України протистоять російській навалі й громадяни інших країн.

Вони є частиною Інтернаціонального легіону територіальної оборони України та інших військових структур.

У разі загибелі іноземця, який воював за Україну, його рідня має право на виплату, як і родичі українських військовослужбовців.

Виплата родині загиблого військового-іноземця

Розмір цієї виплати— 15 мільйонів гривень.

Вона є однаковою як у випадку загибелі на війні, так і у випадку смерті протягом року після участі у бойових діях від поранення, травми, контузії і каліцтва, отриманих на війні.

Право на цю виплату мають такі родичі іноземних громадян:

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге,

діти, які не досягли повноліття (до 18 років);

утриманці (особи, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника за загиблого військовослужбовця: діти у віці 18-23 років, які навчаються на денному відділенні навчального закладу; особи з інвалідністю).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що 2025 року в прокат вийшов фільм про міжнародний легіон ГУР.

Додамо, ми повідомляли про те, що боєць Інтернаціонального легіону відкрив виставку фоторобіт у Львові.