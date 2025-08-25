Выплаты военным ВСУ- выплаты за погибшего иностранца

Иностранец в ВСУ — выплаты семье погибшего
Семья погибшего в составе Вооруженных сил Украины иностранных граждан имеет право на выплату точно так же, как и родственники украинских военных. Размер выплаты и список близких родственников были обнародованы украинским военным ведомством.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Иностранцы в ВСУ
В рядах Вооруженных сил Украины противостоят российскому нашествию и граждане других стран.
Они являются частью Интернационального легиона территориальной обороны Украины и других военных структур.
В случае гибели иностранца, который воевал за Украину, его родня имеет право на выплату, как и родственники украинских военнослужащих.
Выплата семье погибшего военного-иностранца
Размер этой выплаты — 15 миллионов гривен.
Она одинакова как в случае гибели на войне, так и в случае смерти в течение года после участия в боевых действиях от ранения, травмы, контузии и увечья, полученных на войне.
Право на эту выплату имеют такие родственники иностранных граждан:
- родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз,
- дети, не достигшие совершеннолетия (до 18 лет);
- иждивенцы (лица, которым назначена пенсия в случае потери кормильца за погибшего военнослужащего: дети в возрасте 18-23 лет, которые учатся на дневном отделении учебного заведения; лица с инвалидностью).
Напомним, мы ранее писали о том, что в 2025 году в прокат вышел фильм о международном легионе ГУР.
Добавим, мы сообщали о том, что боец Интернационального легиона открыл выставку фоторабот во Львове.
Читайте Новини.LIVE!