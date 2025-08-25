Видео
Україна
Иностранец в ВСУ — выплаты семье погибшего

Иностранец в ВСУ — выплаты семье погибшего

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 05:56
Выплаты военным ВСУ- выплаты за погибшего иностранца
Иностранные граждане в ВСУ. Фото: Facebook 4 Интернационального Легиона

Семья погибшего в составе Вооруженных сил Украины иностранных граждан имеет право на выплату точно так же, как и родственники украинских военных. Размер выплаты и список близких родственников были обнародованы украинским военным ведомством.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Иностранцы в ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины противостоят российскому нашествию и граждане других стран.

Они являются частью Интернационального легиона территориальной обороны Украины и других военных структур.

В случае гибели иностранца, который воевал за Украину, его родня имеет право на выплату, как и родственники украинских военнослужащих.

Выплата семье погибшего военного-иностранца

Размер этой выплаты — 15 миллионов гривен.

Она одинакова как в случае гибели на войне, так и в случае смерти в течение года после участия в боевых действиях от ранения, травмы, контузии и увечья, полученных на войне.

Право на эту выплату имеют такие родственники иностранных граждан:

  • родители;
  • один из супругов, который не женился во второй раз,
  • дети, не достигшие совершеннолетия (до 18 лет);
  • иждивенцы (лица, которым назначена пенсия в случае потери кормильца за погибшего военнослужащего: дети в возрасте 18-23 лет, которые учатся на дневном отделении учебного заведения; лица с инвалидностью).

Напомним, мы ранее писали о том, что в 2025 году в прокат вышел фильм о международном легионе ГУР.

Добавим, мы сообщали о том, что боец Интернационального легиона открыл выставку фоторабот во Львове.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
