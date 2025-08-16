Відео
Який штраф за втрату військового квитка — юрист назвав суму

Який штраф за втрату військового квитка — юрист назвав суму

Дата публікації: 16 серпня 2025 06:27
Юрист назвав штрафи за втрату або зіпсування військового квитка
Військовий квиток в руках у чоловіка. Ілюстративне фото: УНІАН

Всім відомо, що згідно з чинним законодавством, військовозобов'язані особи можуть отримати штраф за порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства. Проте штраф можна отримати й за втрату чи зіпсування військового квитка.

Про це повідомляє Українське радіо з посиланням на пояснення юриста Романа Кичко.

Що буде за втрату ВОД

Адвокат Роман Кичко підкреслив, що право накладання штрафів належить територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Використання цього права залежить від виявлення правопорушення та наявності складу адміністративного правопорушення.

Пан Кичко зазначив, що стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення №211 передбачає відповідальність за зіпсуття або втрату військово-облікових документів (ВОД).

За першу втрату — від 510 грн до 850 грн, а за повторного порушення — від 850 грн до 1 700 грн.

Раніше повідомлялось, що військовозобов'язані можуть підтвердити свій статус перед працівниками ТЦК за допомогою паперового або цифрового ВОД. Вони рівнозначні. 

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати військовий квиток у "Дії".

