Військово-обліковий документ - який ВОД повинен мати військовозобов'язаний громадянин

Застосунок "Резерв+", який є електронним військово-обліковим документом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовозобов’язаний громадянин має право на отримання того варіанту військово-облікового документу, який обере сам. Це може бути або паперовий, або електронний варіант, які є рівнозначними.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Два види військово-облікового документу

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, який військово-обліковий документи він повинен мати – паперовий чи електронний.

"Військовозобов'язана особа повинна мати військово-обліковий документ, який оформлюється за вибором такої особи у паперовому або електронному вигляді", — наголосив у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Юрист підкреслив, що обидва варіанти військово-облікового документу — паперовий та електронний — мають однакову законну силу.

Навіщо у ВОД потрібен QR-код

Головне, зазначив Айвазян, щоб у військово-обліковому документі був вказаний QR-код.

Адвокат пояснив, що таке QR-код і навіщо він потрібен.

"QR-код військово-облікового документа в електронній формі є формою військово-облікового документа в електронній формі у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазначений військово-обліковий документ, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній", — наголосив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке військово-облікові документи та навіщо вони потрібні.

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати військовий квиток у "Дії".