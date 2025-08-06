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Главная ТЦК Бумажный ВУД — обязательно ли его получить в ТЦК

Бумажный ВУД — обязательно ли его получить в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 00:30
Военно-учетный документ - какой ВУД должен иметь военнообязанный гражданин
Приложение "Резерв+", которое является электронным военно-учетным документом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин имеет право на получение того варианта военно-учетного документа, который выберет сам. Это может быть либо бумажный, либо электронный вариант, которые являются равнозначными.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Два вида военно-учетного документа

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, какой военно-учетный документ он должен иметь — бумажный или электронный.

"Военнообязанное лицо должно иметь военно-учетный документ, который оформляется по выбору такого лица в бумажном или электронном виде", — отметил в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Юрист подчеркнул, что оба варианта военно-учетного документа — бумажный и электронный — имеют одинаковую законную силу.

Зачем в ВУД нужен QR-код

Главное, отметил Айвазян, чтобы в военно-учетном документе был указан QR-код.

Адвокат объяснил, что такое QR-код и зачем он нужен.

"QR-код военно-учетного документа в электронной форме является формой военно-учетного документа в электронной форме в виде двумерного штрихкода, содержащего сведения об указанном военно-учетном документе, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности в визуальной", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое военно-учетные документы и зачем они нужны.

Добавим, мы сообщали о том, как получить военный билет в "Дії".

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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