Юрист назвал штрафы за потерю или порчу военного билета

Какой штраф за потерю военного билета — юрист назвал сумму
Всем известно, что согласно действующему законодательству, военнообязанные лица могут получить штраф за нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства. Однако штраф можно получить и за потерю или порчу военного билета.
Об этом сообщает Украинское радио со ссылкой на объяснение юриста Романа Кичко.
Что будет за потерю ВОД
Адвокат Роман Кичко подчеркнул, что право наложения штрафов принадлежит территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Использование этого права зависит от выявления правонарушения и наличия состава административного правонарушения.
Господин Кичко отметил, что статья Кодекса Украины об административных правонарушениях №211 предусматривает ответственность за порчу или потерю военно-учетных документов (ВОД).
За первую потерю — от 510 грн до 850 грн, а за повторное нарушение — от 850 грн до 1 700 грн.
Ранее сообщалось, что военнообязанные могут подтвердить свой статус перед работниками ТЦК с помощью бумажного или цифрового ВОД. Они равнозначны.
Добавим, мы сообщали о том, как получить военный билет в "Дії".
