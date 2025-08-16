Видео
Главная Военная экономика Какой штраф за потерю военного билета — юрист назвал сумму

Какой штраф за потерю военного билета — юрист назвал сумму

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 06:27
Юрист назвал штрафы за потерю или порчу военного билета
Военный билет в руках у мужчины. Иллюстративное фото: УНИАН

Всем известно, что согласно действующему законодательству, военнообязанные лица могут получить штраф за нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства. Однако штраф можно получить и за потерю или порчу военного билета.

Об этом сообщает Украинское радио со ссылкой на объяснение юриста Романа Кичко.

Читайте также:

Что будет за потерю ВОД

Адвокат Роман Кичко подчеркнул, что право наложения штрафов принадлежит территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Использование этого права зависит от выявления правонарушения и наличия состава административного правонарушения.

Господин Кичко отметил, что статья Кодекса Украины об административных правонарушениях №211 предусматривает ответственность за порчу или потерю военно-учетных документов (ВОД).

За первую потерю — от 510 грн до 850 грн, а за повторное нарушение — от 850 грн до 1 700 грн.

Ранее сообщалось, что военнообязанные могут подтвердить свой статус перед работниками ТЦК с помощью бумажного или цифрового ВОД. Они равнозначны.

Добавим, мы сообщали о том, как получить военный билет в "Дії".

штрафы военный учет военный билет ТЦК и СП военно-учетный документ
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
