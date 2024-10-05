За яким алгоритмом діяти для отримання виплат військослужбовцям, що лікуються на стаціонарі

Військові медики доглядають за бійцем. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Військовослужбовці, які перебувають на стаціонарному лікуванні, мають право на отримання виплат. Щоправда, для цього необхідно зібрати медичну документацію.

Про це в середу, 2 жовтня, повідомили на сторінці сервісу юридичних послуг в Instagram.

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За словами юристів, першим кроком для отримання грошової допомоги від держави є збір медичної документацїі. Знадобляться форма 100, довідка про обставини поранення, контузії чи травми, а також виписки, епікризи та інші документи, що підтверджують період стаціонарного лікування.

Наступним кроком після підготовки документів є подання рапорту.

"Якщо ви все ще служите, необхідно подати рапорт до своєї військової частини з описом обставин і доданими копіями медичних документів. Якщо ви звільнилися з військової служби тоді подайте заяву про перерахунок і очікуйте розгляду", — пояснили правознавці.

Також юристи додали, що бувають випадки, коли документи розглядають занадто довго. У такому разі військовослужбовцю варто подати запит або залучити адвоката, який подасть адвокатський запит, аби прискорити процес. Якщо у виплатах відмовили, боєць може звернутися зі скаргою до командування або до суду.

Нагадаємо, військовослужбовці, що зазнали поранень, мають право на отримання низки державних виплат. Є п'ять можливих варіантів допомоги.

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