По какому алгоритму действовать для получения выплат военнослужащим, лечащимся на стационаре

Военные медики ухаживают за бойцом. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Военнослужащие, которые находятся на стационарном лечении, имеют право на получение выплат. Правда, для этого нужно собрать медицинскую документацию.

Об этом в среду, 2 октября, сообщили на странице сервиса юридических услуг в Instagram.

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По словам юристов, первым шагом для получения денежной помощи от государства является сбор медицинской документации. Понадобятся форма 100, справка об обстоятельствах ранения, контузии или травмы, а также выписки, эпикризы и другие документы, подтверждающие период стационарного лечения.

Следующим шагом после подготовки документов является представление рапорта.

"Если вы все еще служите, необходимо подать рапорт в свою воинскую часть с описанием обстоятельств и добавленными копиями медицинских документов. Если вы уволились с военной службы, тогда подайте заявление о пересчете и ожидайте рассмотрения", — объяснили правоведы.

Также юристы добавили, что бывают случаи, когда документы рассматривают слишком долго. В таком случае военнослужащему следует подать запрос или привлечь адвоката, который подаст адвокатский запрос, чтобы ускорить процесс. Если в выплатах отказали, боец может обратиться с жалобой в командование или в суд.

Напомним, раненые военнослужащие имеют право на получение ряда государственных выплат. Есть пять возможных вариантов помощи.

Ранее мы рассказывали, по какому принципу насчитывают пенсии участникам боевых действий. Сумма выплат зависит от продолжительности страхового стажа и полученного заработка.