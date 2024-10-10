Які пільги доступні для студентів, що є дітьми УБД, та як ці привілеї отримати

Студенти. Фото ілюстративне: nung.edu.ua

Згідно із законом, військові УБД та їхні родичі мають право на низку пільг. Зокрема, діти військовослужбовців можуть вступити на бюджет до вишу, отримувати соціальну стипендію та безкоштовно проживати в гуртожитку.

Про те, як дітям, батьки яких є УБД, отримати пільги, розповіли "УП. Життя" юристка адвокатського об'єдання Just Lawyers Марія Логвінова та юристка компанії Moris Соломія Йосипенко.

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Які пільги можуть отримувати діти військовослужбовців УБД

Якщо мати або батько абітурієнта мають статус УБД, дитина під час вступу до університету може скористатися соціальною квотою, що надає право вступити на бюджетне місце. Також на бюджет такого студента можуть перевести вже під час навчання на контракті.

"Квота дозволяє вступити на бюджетні місця або отримати додаткові бали до конкурсного результату. Однак чинне законодавство України не обмежує право студентів на пільги незалежно від моменту набуття їхніми батьками статусу учасників бойових дій. Тобто, якщо один із батьків студента отримав статус УБД вже після початку навчання дитини, то вона зберігає право на пільги", — зазначила юристка Соломія Йосипенко.

Які пільги передбачено для дітей УБД:

повна оплата навчання за кошт держави або місцевих бюджетів;

довгострокові кредити на оплату навчання за контрактом;

переведення на бюджетне місце в університеті чи коледжі;

соціальна стипендія;

безкоштовні підручники;

безкоштовне проживання в гуртожитку або знижки на оплату проживання.

Як отримати пільгу дитині УБД

Для отримання пільги студент має подати заяву на ім'я керівника закладу освіти. До заяви потрібно додати наступні документи:

дітям УБД — посвідчення УБД батька або матері;

дітям загиблих військових — посвідчення сім'ї загиблого (його видають органи соцзахисту за місцем реєстрації);

дітям ветеранів (тих, хто отримав інвалідність через участь у бойових діях) — посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

свідоцтво про народження (для того, щоб підтвердити родинні зв'язки).

"Першочергово з цим питанням треба звертатися до декана або ж до його заступників з організації навчального процесу чи виховної роботи. Це локально визначає кожен структурний підрозділ університету. І далі вже механізм запускається на рівні ректорату, щоб отримати підписи ректора чи уповноваженого проректора. Підключається також бухгалтерія, фінансовий відділ", — пояснила юристка Марія Логвінова.

Нагадаємо, студенти денної форми навчання можуть отримати відстрочку від військового призову. За словами адвокатки Марини Бекало, відстрочка діє відтоді, як студент починає здобувати освіту.

Раніше ми повідомляли, що здобувачі освіти не звільняються від мобілізації автоматично. У студента має бути відповідний витяг із Єдиного державного реєстру освіти, де зазначено, що отримання ним освіти не суперечить чинному законодавству.