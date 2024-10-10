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Как получить льготы на обучение студенту, который является ребенком УБД

10 октября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Какие льготы доступны для студентов, являющихся детьми УБД, и как эти привилегии получить
Студенты. Фото иллюстративное: nung.edu.ua
Артем Кругленко - Редактор

По закону военные УБД и их родственники имеют право на ряд льгот. В частности, дети военнослужащих могут поступить в бюджет в вуз, получать социальную стипендию и бесплатно проживать в общежитии.

О том, как детям, родителями которых является УБД, получить льготы, рассказали "УП. Життя" юрист адвокатского объединения Just Lawyers Мария Логвинова и юрист компании Moris Соломия Иосипенко.

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Если мать или отец абитуриента имеют статус УБД, ребенок при поступлении в университет может воспользоваться социальной квотой, дающей право поступить на бюджетное место. Также на бюджет такого студента могут перевести уже во время обучения на контракте.

"Квота позволяет поступить на бюджетные места или получить дополнительные баллы к конкурсному результату. Однако действующее законодательство Украины не ограничивает право студентов на льготы независимо от момента обретения их родителями статуса участников боевых действий. То есть, если один из родителей студента получил статус УБД уже после начала учебы ребенка, он сохраняет право на льготы", — отметила юристка Саломея Иосипенко.

Какие льготы предусмотрены для детей УБД:

  • полная оплата обучения за счет государства или местных бюджетов;
  • долгосрочные кредиты на оплату обучения по контракту;
  • перевод на бюджетное место в университете или колледже;
  • социальная стипендия;
  • бесплатные учебники;
  • бесплатное проживание в общежитии или скидки на оплату проживания.

Как получить льготу ребенку УБД

Для получения льготы студент должен подать заявление на имя руководителя учебного заведения. К заявлению необходимо добавить следующие документы:

  • детям УБД — удостоверение УБД отца или матери;
  • детям погибших военных — удостоверение семьи погибшего (его выдают органы соцзащиты по месту регистрации);
  • детям ветеранов (тех, кто получил инвалидность из-за участия в боевых действиях) — удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;
  • свидетельство о рождении (для того, чтобы подтвердить родственные связи).

"В первую очередь с этим вопросом нужно обращаться к декану или к его заместителям по организации учебного процесса или воспитательной работе. Это локально определяет каждое структурное подразделение университета. И дальше уже механизм запускается на уровне ректората, чтобы получить подписи ректора или уполномоченного проректора. Подключается также бухгалтерия, финансовый отдел", — объяснила юрист Мария Логвинова.

Напомним, студенты дневной формы обучения могут получить отсрочку от военного призыва. По словам адвоката Марины Бекало, отсрочка действует с тех пор, как студент начинает получать образование.

Ранее мы сообщали, что соискатели образования не освобождаются от мобилизации автоматически. У студента должно быть соответствующее извлечение из Единого государственного реестра образования, где указано, что получение им образования не противоречит действующему законодательству.

студенты экономика льготы бюджет УБД обучение

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