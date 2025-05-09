Компенсація за протез військовому в Україні — як подати документи правильно

Протез в людини на руці. Фото: Мінсоцполітики

Держава гарантує забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами та іншими засобами реабілітації, які спрямовані на відновлення функцій, адаптацію до нових умов життя та повернення до активної участі в суспільстві. Зокрема, це стосується і військовослужбовців, які отримали поранення або інші ушкодження внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Реклама

Читайте також:

Які саме протези можна отримати безоплатно

В рамках програми реабілітації держава забезпечує наступні види протезів та супутніх виробів:

Протези кінцівок:

верхніх кінцівок (кисть, передпліччя, плече, вся кінцівка);

нижніх кінцівок (стопа, гомілка, стегно, вся кінцівка);

протези з електронним керуванням, у тому числі з міоелектричними системами;

протези для занять спортом (окремо за умовами участі в спортивних заходах).

Протези молочної залози:

включно з необхідними бюстгальтерами або кріпленнями.

Ортези та допоміжні ортопедичні засоби:

ортези на руки, ноги, тулуб;

ортопедичне взуття.

Засоби для обслуговування кукси:

подушки (в тому числі протипролежневі);

вкладиші з гелю або силікону;

рукавиці, наколінники;

чохли для кукс;

абдукційні подушки.

Додаткові засоби догляду:

сидіння для ванни або душу;

стільці для душу;

туалетні опори;

підставки та сходинки для ванни.

Технічні засоби для пересування:

палиці, милиці, ходунки;

крісла-каталки (низько-, середньо- та високоактивні);

електроскутери;

крісла колісні з електроприводом;

багатофункціональні та дорожні коляски;

триколісні велосипеди;

підйомники (пересувні та стаціонарні).

Меблі та обладнання:

спеціальні ліжка та протипролежневі матраци;

вертикалізатори;

бруси, поручні, шведські стінки;

столи для реабілітації.

Спеціальні засоби для орієнтування та спілкування:

мобільні телефони, планшети;

сигналізатори (світлові, вібраційні);

пристрої для контролю рівня рідини.

Які документи потрібні для отримання протеза

Щоб отримати протез (зокрема високофункціональний), необхідно надати:

Висновок про потребу в протезуванні (видається МДРК, ЛКК або ВЛК). Якщо документ оформлений до 19.12.2024 року, новий висновок не потрібен.

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код (РНОКПП).

Витяг із наказу командира військової частини або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Для протезу для занять спортом додатково подаються:

лист від Міноборони, Мінмолодьспорту, Мінветеранів або МВС, який підтверджує участь у спортивних заходах;

копії протоколів змагань, календарні плани або інші документи, що підтверджують регулярні заняття спортом.

Як подати документи

через обране підприємство-протезист (воно самостійно передає документи до Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю);

або через електронні сервіси: Соціальний портал Мінсоцполітики чи Електронний кабінет особи з інвалідністю;

або особисто до ЦНАП, органів соцзахисту чи Фонду.

Якщо ви подаєте заяву онлайн через особистий кабінет, то додаткові документи не потрібні — система підтягне дані автоматично.

Нагадаємо, застосунок для військових "Армія+" знову оновився — читайте, як розширили функціонал.

Також в ПФУ пояснили, чи дадуть пенсію військовослужбовцю, якщо в нього немає довідки від ТЦК.