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Як отримати безкоштовний протез в Україні для військових

9 травня 2025 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Компенсація за протез військовому в Україні — як подати документи правильно
Протез в людини на руці. Фото: Мінсоцполітики
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Держава гарантує забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами та іншими засобами реабілітації, які спрямовані на відновлення функцій, адаптацію до нових умов життя та повернення до активної участі в суспільстві. Зокрема, це стосується і військовослужбовців, які отримали поранення або інші ушкодження внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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В рамках програми реабілітації держава забезпечує наступні види протезів та супутніх виробів:

Протези кінцівок:

  • верхніх кінцівок (кисть, передпліччя, плече, вся кінцівка);
  • нижніх кінцівок (стопа, гомілка, стегно, вся кінцівка);
  • протези з електронним керуванням, у тому числі з міоелектричними системами;
  • протези для занять спортом (окремо за умовами участі в спортивних заходах).

Протези молочної залози:

  • включно з необхідними бюстгальтерами або кріпленнями.

Ортези та допоміжні ортопедичні засоби:

  • ортези на руки, ноги, тулуб;
  • ортопедичне взуття.

Засоби для обслуговування кукси:

  • подушки (в тому числі протипролежневі);
  • вкладиші з гелю або силікону;
  • рукавиці, наколінники;
  • чохли для кукс;
  • абдукційні подушки.

Додаткові засоби догляду:

  • сидіння для ванни або душу;
  • стільці для душу;
  • туалетні опори;
  • підставки та сходинки для ванни.

Технічні засоби для пересування:

  • палиці, милиці, ходунки;
  • крісла-каталки (низько-, середньо- та високоактивні);
  • електроскутери;
  • крісла колісні з електроприводом;
  • багатофункціональні та дорожні коляски;
  • триколісні велосипеди;
  • підйомники (пересувні та стаціонарні).

Меблі та обладнання:

  • спеціальні ліжка та протипролежневі матраци;
  • вертикалізатори;
  • бруси, поручні, шведські стінки;
  • столи для реабілітації.

Спеціальні засоби для орієнтування та спілкування:

  • мобільні телефони, планшети;
  • сигналізатори (світлові, вібраційні);
  • пристрої для контролю рівня рідини.

Які документи потрібні для отримання протеза

Щоб отримати протез (зокрема високофункціональний), необхідно надати:

  • Висновок про потребу в протезуванні (видається МДРК, ЛКК або ВЛК). Якщо документ оформлений до 19.12.2024 року, новий висновок не потрібен.
  • Паспорт громадянина України.
  • Ідентифікаційний код (РНОКПП).
  • Витяг із наказу командира військової частини або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Для протезу для занять спортом додатково подаються:

  • лист від Міноборони, Мінмолодьспорту, Мінветеранів або МВС, який підтверджує участь у спортивних заходах;
  • копії протоколів змагань, календарні плани або інші документи, що підтверджують регулярні заняття спортом.

Як подати документи

  • через обране підприємство-протезист (воно самостійно передає документи до Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю);
  • або через електронні сервіси: Соціальний портал Мінсоцполітики чи Електронний кабінет особи з інвалідністю;
  • або особисто до ЦНАП, органів соцзахисту чи Фонду.

Якщо ви подаєте заяву онлайн через особистий кабінет, то додаткові документи не потрібні — система підтягне дані автоматично.

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