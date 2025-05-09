Компенсація за протез військовому в Україні — як подати документи правильно

Як отримати безкоштовний протез в Україні для військових
Держава гарантує забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами та іншими засобами реабілітації, які спрямовані на відновлення функцій, адаптацію до нових умов життя та повернення до активної участі в суспільстві. Зокрема, це стосується і військовослужбовців, які отримали поранення або інші ушкодження внаслідок бойових дій.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Які саме протези можна отримати безоплатно
В рамках програми реабілітації держава забезпечує наступні види протезів та супутніх виробів:
Протези кінцівок:
- верхніх кінцівок (кисть, передпліччя, плече, вся кінцівка);
- нижніх кінцівок (стопа, гомілка, стегно, вся кінцівка);
- протези з електронним керуванням, у тому числі з міоелектричними системами;
- протези для занять спортом (окремо за умовами участі в спортивних заходах).
Протези молочної залози:
- включно з необхідними бюстгальтерами або кріпленнями.
Ортези та допоміжні ортопедичні засоби:
- ортези на руки, ноги, тулуб;
- ортопедичне взуття.
Засоби для обслуговування кукси:
- подушки (в тому числі протипролежневі);
- вкладиші з гелю або силікону;
- рукавиці, наколінники;
- чохли для кукс;
- абдукційні подушки.
Додаткові засоби догляду:
- сидіння для ванни або душу;
- стільці для душу;
- туалетні опори;
- підставки та сходинки для ванни.
Технічні засоби для пересування:
- палиці, милиці, ходунки;
- крісла-каталки (низько-, середньо- та високоактивні);
- електроскутери;
- крісла колісні з електроприводом;
- багатофункціональні та дорожні коляски;
- триколісні велосипеди;
- підйомники (пересувні та стаціонарні).
Меблі та обладнання:
- спеціальні ліжка та протипролежневі матраци;
- вертикалізатори;
- бруси, поручні, шведські стінки;
- столи для реабілітації.
Спеціальні засоби для орієнтування та спілкування:
- мобільні телефони, планшети;
- сигналізатори (світлові, вібраційні);
- пристрої для контролю рівня рідини.
Які документи потрібні для отримання протеза
Щоб отримати протез (зокрема високофункціональний), необхідно надати:
- Висновок про потребу в протезуванні (видається МДРК, ЛКК або ВЛК). Якщо документ оформлений до 19.12.2024 року, новий висновок не потрібен.
- Паспорт громадянина України.
- Ідентифікаційний код (РНОКПП).
- Витяг із наказу командира військової частини або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).
Для протезу для занять спортом додатково подаються:
- лист від Міноборони, Мінмолодьспорту, Мінветеранів або МВС, який підтверджує участь у спортивних заходах;
- копії протоколів змагань, календарні плани або інші документи, що підтверджують регулярні заняття спортом.
Як подати документи
- через обране підприємство-протезист (воно самостійно передає документи до Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю);
- або через електронні сервіси: Соціальний портал Мінсоцполітики чи Електронний кабінет особи з інвалідністю;
- або особисто до ЦНАП, органів соцзахисту чи Фонду.
Якщо ви подаєте заяву онлайн через особистий кабінет, то додаткові документи не потрібні — система підтягне дані автоматично.
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