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Как получить бесплатный протез в Украине для военных

9 мая 2025 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Компенсация за протез военному в Украине — как подать документы правильно
Протез у человека на руке. Фото: Минсоцполитики
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Государство гарантирует обеспечение лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями и другими средствами реабилитации, которые направлены на восстановление функций, адаптацию к новым условиям жизни и возвращение к активному участию в обществе. В частности, это касается и военнослужащих, получивших ранения или другие повреждения в результате боевых действий.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

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В рамках программы реабилитации государство обеспечивает следующие виды протезов и сопутствующих изделий:

Протезы конечностей:

  • верхних конечностей (кисть, предплечье, плечо, вся конечность);
  • нижних конечностей (стопа, голень, бедро, вся конечность);
  • протезы с электронным управлением, в том числе с миоэлектрическими системами;
  • протезы для занятий спортом (отдельно по условиям участия в спортивных мероприятиях).

Протезы молочной железы:

  • включая необходимые бюстгальтеры или крепления.

Ортезы и вспомогательные ортопедические средства:

  • ортезы на руки, ноги, туловище;
  • ортопедическая обувь.

Средства для обслуживания культи:

  • подушки (в том числе противопролежневые);
  • вкладыши из геля или силикона;
  • перчатки, наколенники;
  • чехлы для куксы;
  • абдукционные подушки.

Дополнительные средства ухода:

  • сиденья для ванны или душа;
  • стулья для душа;
  • туалетные опоры;
  • подставки и ступеньки для ванны.

Технические средства для передвижения:

  • палки, костыли, ходунки;
  • кресла-каталки (низко-, средне- и высокоактивные);
  • электроскутеры;
  • кресла колесные с электроприводом;
  • многофункциональные и дорожные коляски;
  • трехколесные велосипеды;
  • подъемники (передвижные и стационарные).

Мебель и оборудование:

  • специальные кровати и противопролежневые матрасы;
  • вертикализаторы;
  • брусья, поручни, шведские стенки;
  • столы для реабилитации.

Специальные средства для ориентирования и общения:

  • мобильные телефоны, планшеты;
  • сигнализаторы (световые, вибрационные);
  • устройства для контроля уровня жидкости.

Какие документы нужны для получения протеза

Чтобы получить протез (в частности высокофункциональный), необходимо предоставить:

  • Заключение о потребности в протезировании (выдается МГРК, ВКК или ВЛК). Если документ оформлен до 19.12.2024 года, новое заключение не требуется.
  • Паспорт гражданина Украины.
  • Идентификационный код (РНОКПП).
  • Выписка из приказа командира воинской части или справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Для протеза для занятий спортом дополнительно подаются:

  • письмо от Минобороны, Минмолодежьспорта, Минветеранов или МВД, подтверждающее участие в спортивных мероприятиях;
  • копии протоколов соревнований, календарные планы или другие документы, подтверждающие регулярные занятия спортом.

Как подать документы

  • через выбранное предприятие-протезист (оно самостоятельно передает документы в Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью);
  • или через электронные сервисы: Социальный портал Минсоцполитики или Электронный кабинет лица с инвалидностью;
  • или лично в ЦПАУ, органы соцзащиты или Фонд.

Если вы подаете заявление онлайн через личный кабинет, то дополнительные документы не нужны — система подтянет данные автоматически.

Напомним, приложение для военных "Армия+" снова обновилось — читайте, как расширили функционал.

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