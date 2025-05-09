Компенсация за протез военному в Украине — как подать документы правильно

Как получить бесплатный протез в Украине для военных
Государство гарантирует обеспечение лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями и другими средствами реабилитации, которые направлены на восстановление функций, адаптацию к новым условиям жизни и возвращение к активному участию в обществе. В частности, это касается и военнослужащих, получивших ранения или другие повреждения в результате боевых действий.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Какие именно протезы можно получить бесплатно
В рамках программы реабилитации государство обеспечивает следующие виды протезов и сопутствующих изделий:
Протезы конечностей:
- верхних конечностей (кисть, предплечье, плечо, вся конечность);
- нижних конечностей (стопа, голень, бедро, вся конечность);
- протезы с электронным управлением, в том числе с миоэлектрическими системами;
- протезы для занятий спортом (отдельно по условиям участия в спортивных мероприятиях).
Протезы молочной железы:
- включая необходимые бюстгальтеры или крепления.
Ортезы и вспомогательные ортопедические средства:
- ортезы на руки, ноги, туловище;
- ортопедическая обувь.
Средства для обслуживания культи:
- подушки (в том числе противопролежневые);
- вкладыши из геля или силикона;
- перчатки, наколенники;
- чехлы для куксы;
- абдукционные подушки.
Дополнительные средства ухода:
- сиденья для ванны или душа;
- стулья для душа;
- туалетные опоры;
- подставки и ступеньки для ванны.
Технические средства для передвижения:
- палки, костыли, ходунки;
- кресла-каталки (низко-, средне- и высокоактивные);
- электроскутеры;
- кресла колесные с электроприводом;
- многофункциональные и дорожные коляски;
- трехколесные велосипеды;
- подъемники (передвижные и стационарные).
Мебель и оборудование:
- специальные кровати и противопролежневые матрасы;
- вертикализаторы;
- брусья, поручни, шведские стенки;
- столы для реабилитации.
Специальные средства для ориентирования и общения:
- мобильные телефоны, планшеты;
- сигнализаторы (световые, вибрационные);
- устройства для контроля уровня жидкости.
Какие документы нужны для получения протеза
Чтобы получить протез (в частности высокофункциональный), необходимо предоставить:
- Заключение о потребности в протезировании (выдается МГРК, ВКК или ВЛК). Если документ оформлен до 19.12.2024 года, новое заключение не требуется.
- Паспорт гражданина Украины.
- Идентификационный код (РНОКПП).
- Выписка из приказа командира воинской части или справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).
Для протеза для занятий спортом дополнительно подаются:
- письмо от Минобороны, Минмолодежьспорта, Минветеранов или МВД, подтверждающее участие в спортивных мероприятиях;
- копии протоколов соревнований, календарные планы или другие документы, подтверждающие регулярные занятия спортом.
Как подать документы
- через выбранное предприятие-протезист (оно самостоятельно передает документы в Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью);
- или через электронные сервисы: Социальный портал Минсоцполитики или Электронный кабинет лица с инвалидностью;
- или лично в ЦПАУ, органы соцзащиты или Фонд.
Если вы подаете заявление онлайн через личный кабинет, то дополнительные документы не нужны — система подтянет данные автоматически.
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