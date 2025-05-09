Компенсация за протез военному в Украине — как подать документы правильно

Протез у человека на руке. Фото: Минсоцполитики

Государство гарантирует обеспечение лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями и другими средствами реабилитации, которые направлены на восстановление функций, адаптацию к новым условиям жизни и возвращение к активному участию в обществе. В частности, это касается и военнослужащих, получивших ранения или другие повреждения в результате боевых действий.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

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В рамках программы реабилитации государство обеспечивает следующие виды протезов и сопутствующих изделий:

Протезы конечностей:

верхних конечностей (кисть, предплечье, плечо, вся конечность);

нижних конечностей (стопа, голень, бедро, вся конечность);

протезы с электронным управлением, в том числе с миоэлектрическими системами;

протезы для занятий спортом (отдельно по условиям участия в спортивных мероприятиях).

Протезы молочной железы:

включая необходимые бюстгальтеры или крепления.

Ортезы и вспомогательные ортопедические средства:

ортезы на руки, ноги, туловище;

ортопедическая обувь.

Средства для обслуживания культи:

подушки (в том числе противопролежневые);

вкладыши из геля или силикона;

перчатки, наколенники;

чехлы для куксы;

абдукционные подушки.

Дополнительные средства ухода:

сиденья для ванны или душа;

стулья для душа;

туалетные опоры;

подставки и ступеньки для ванны.

Технические средства для передвижения:

палки, костыли, ходунки;

кресла-каталки (низко-, средне- и высокоактивные);

электроскутеры;

кресла колесные с электроприводом;

многофункциональные и дорожные коляски;

трехколесные велосипеды;

подъемники (передвижные и стационарные).

Мебель и оборудование:

специальные кровати и противопролежневые матрасы;

вертикализаторы;

брусья, поручни, шведские стенки;

столы для реабилитации.

Специальные средства для ориентирования и общения:

мобильные телефоны, планшеты;

сигнализаторы (световые, вибрационные);

устройства для контроля уровня жидкости.

Какие документы нужны для получения протеза

Чтобы получить протез (в частности высокофункциональный), необходимо предоставить:

Заключение о потребности в протезировании (выдается МГРК, ВКК или ВЛК). Если документ оформлен до 19.12.2024 года, новое заключение не требуется.

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код (РНОКПП).

Выписка из приказа командира воинской части или справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Для протеза для занятий спортом дополнительно подаются:

письмо от Минобороны, Минмолодежьспорта, Минветеранов или МВД, подтверждающее участие в спортивных мероприятиях;

копии протоколов соревнований, календарные планы или другие документы, подтверждающие регулярные занятия спортом.

Как подать документы

через выбранное предприятие-протезист (оно самостоятельно передает документы в Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью);

или через электронные сервисы: Социальный портал Минсоцполитики или Электронный кабинет лица с инвалидностью;

или лично в ЦПАУ, органы соцзащиты или Фонд.

Если вы подаете заявление онлайн через личный кабинет, то дополнительные документы не нужны — система подтянет данные автоматически.

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