Як оформити спадщину після загибелі військового — головні кроки

Родичі загиблих військовослужбовців мають право на отримання спадщини. Проте, є низка нюансів, які варто врахувати при оформленні спадку.

Про це повідомили юристи.

Як оформити спадщину з нотаріусом та без

Після смерті військовослужбовця відкривається спадщина — це всі його права й обов’язки, що не припинилися зі смертю: від квартири та вкладів у банку до невиплачених сум зарплати, пенсії чи інших виплат. Право на спадкування реалізується через нотаріуса (державного чи приватного). Якщо, наприклад, у сільській місцевості немає нотаріуса, то це можна зробити через уповноважену посадову особу органу місцевого самоврядування.

Місцем відкриття спадщини вважається останнє місце проживання загиблого (те, де він мешкав до призову/прийняття на службу). Якщо його визначити неможливо — орієнтуються на місце знаходження нерухомості, а за її відсутності — основної частини рухомого майна.

Людина померла — що робити та як оформити спадщину

Перший крок — це заява про прийняття спадщини. Вона подається особисто, у письмовій формі, протягом шести місяців від дня смерті або від дня державної реєстрації смерті (якщо її зареєстровано пізніше ніж через місяць після настання).

Якщо спадкоємець за кордоном, заяву можна оформити в консульській установі України й надіслати поштою в Україну або зробити в іноземного нотаріуса (з перекладом та апостилем/легалізацією) і також надіслати українському нотаріусу. Подача можлива особисто, поштою (цінним листом з описом) або електронною поштою; підпис має бути засвідчений нотаріально.

Що робити, якщо місце відкриття спадщини на ТОТ

В умовах воєнного стану діє виняток: якщо місце відкриття спадщини на території активних бойових дій, тимчасової окупації чи там, де влада працює частково, заяву можна подати будь-якому нотаріусу незалежно від місця відкриття — ця можливість зберігається й шість місяців після припинення/скасування воєнного стану.

Чи враховують те, хто проживав із загиблим до смерті

Важлива деталь для тих, хто постійно проживав із загиблим на день його смерті: закон презюмує, що така особа спадщину прийняла автоматично, якщо протягом шести місяців не подала відмову. Формально тоді можна відразу просити свідоцтво про право на спадщину. Проте, аби уникнути суперечок щодо доказів спільного проживання, юристи радять усе ж подати заяву про прийняття спадщини у загальному порядку.

Які документи треба подати для оформлення спадщини

Після відкриття спадкової справи нотаріус вносить дані до Спадкового реєстру, з’ясовує коло спадкоємців, наявність заповіту, склад і місцезнаходження майна, за потреби вживає заходів для його охорони та видає письмову довідку з індивідуальним переліком документів.

Зазвичай це свідоцтво про смерть, документ про місце відкриття спадщини, паспорт і РНОКПП спадкоємця, документи про родинні зв’язки, правовстановлюючі документи на майно, а також заповіт — якщо є.

В якому випадку можуть відмовити у прийнятті заяви на спадщину

Відмовити у прийнятті заяви можуть лише тоді, коли за даними Спадкового реєстру справу вже відкрито в іншого нотаріуса; у такому випадку звертаються туди, де вона заведена.

Що буде, якщо за 6 місяців не прийняти спадщину

До завершення шестимісячного строку свідоцтво про право на спадщину не видається. Є вузький виняток: за дозволом нотаріуса можна отримати частину банківського вкладу загиблого, якщо це диктують істотні обставини (наприклад, скрутне матеріальне становище). Якщо шестимісячний строк пропущено, то вважається, що спадщину не прийнято. Виправити це можна через суд, попросивши додатковий строк з поважних причин, або за письмової згоди всіх інших спадкоємців, які вже прийняли спадщину.

Після спливу шести місяців спадкоємець подає заяву на отримання свідоцтва про право на спадщину. Нотаріус повторно перевіряє факт смерті, місце відкриття спадщини, підстави для спадкування (за законом чи заповітом), належне прийняття спадщини та склад майна. За наявності всіх документів кожному спадкоємцю видають свій примірник свідоцтва із зазначенням часток.

Як відбувається переоформлення авто за спадщиною

Далі права оформлюють у відповідних реєстрах. Для нерухомості — державна реєстрація у Державному реєстрі речових прав (через нотаріуса, ЦНАП або уповноважені органи місцевого самоврядування). За результатом формується витяг із Реєстру прав. Якщо до складу спадщини входить авто, його перереєстровують на спадкоємця: це можна зробити через застосунок "Дія", у ЦНАП або в сервісному центрі МВС, подавши визначений пакет документів (паспорт, РНОКПП, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та акт огляду експерта МВС).

