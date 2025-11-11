Как оформить наследство после гибели военного — главные шаги

Нотариус подписывает документы. Фото: Freepik

Родственники погибших военнослужащих имеют право на получение наследства. Однако, есть ряд нюансов, которые следует учесть при оформлении наследства.

Об этом сообщили юристы.

Читайте также:

Как оформить наследство с нотариусом и без

После смерти военнослужащего открывается наследство — это все его права и обязанности, которые не прекратились со смертью: от квартиры и вкладов в банке до невыплаченных сумм зарплаты, пенсии или других выплат. Право на наследование реализуется через нотариуса (государственного или частного). Если, например, в сельской местности нет нотариуса, то это можно сделать через уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.

Местом открытия наследства считается последнее место жительства погибшего (то, где он жил до призыва/принятия на службу). Если его определить невозможно — ориентируются на место нахождения недвижимости, а при ее отсутствии — основной части движимого имущества.

Человек умер — что делать и как оформить наследство

Первый шаг — это заявление о принятии наследства. Оно подается лично, в письменной форме, в течение шести месяцев со дня смерти или со дня государственной регистрации смерти (если она зарегистрирована позже чем через месяц после наступления).

Если наследник за границей, заявление можно оформить в консульском учреждении Украины и отправить по почте в Украину или сделать у иностранного нотариуса (с переводом и апостилем/легализацией) и также отправить украинскому нотариусу. Подача возможна лично, по почте (ценным письмом с описью) или по электронной почте; подпись должна быть заверена нотариально.

Что делать, если место открытия наследства на ВОТ

В условиях военного положения действует исключение: если место открытия наследства на территории активных боевых действий, временной оккупации или там, где власть работает частично, заявление можно подать любому нотариусу независимо от места открытия — эта возможность сохраняется и шесть месяцев после прекращения/отмены военного положения.

Учитывают ли то, кто проживал с погибшим до смерти

Важная деталь для тех, кто постоянно проживал с погибшим на день его смерти: закон презюмирует, что такое лицо наследство приняло автоматически, если в течение шести месяцев не подало отказ. Формально тогда можно сразу просить свидетельство о праве на наследство. Однако, чтобы избежать споров относительно доказательств совместного проживания, юристы советуют все же подать заявление о принятии наследства в общем порядке.

Какие документы нужно подать для оформления наследства

После открытия наследственного дела нотариус вносит данные в Наследственный реестр, выясняет круг наследников, наличие завещания, состав и местонахождение имущества, при необходимости принимает меры для его охраны и выдает письменную справку с индивидуальным перечнем документов.

Обычно это свидетельство о смерти, документ о месте открытия наследства, паспорт и РНУКПП наследника, документы о родственных связях, правоустанавливающие документы на имущество, а также завещание — если есть.

В каком случае могут отказать в принятии заявления на наследство

Отказать в принятии заявления могут только тогда, когда по данным Наследственного реестра дело уже открыто у другого нотариуса; в таком случае обращаются туда, где оно заведено.

Что будет, если за 6 месяцев не принять наследство

До завершения шестимесячного срока свидетельство о праве на наследство не выдается. Есть узкое исключение: с разрешения нотариуса можно получить часть банковского вклада погибшего, если это диктуют существенные обстоятельства (например, тяжелое материальное положение). Если шестимесячный срок пропущен, то считается, что наследство не принято. Исправить это можно через суд, попросив дополнительный срок по уважительным причинам, или с письменного согласия всех остальных наследников, которые уже приняли наследство.

По истечении шести месяцев наследник подает заявление на получение свидетельства о праве на наследство. Нотариус повторно проверяет факт смерти, место открытия наследства, основания для наследования (по закону или завещанию), надлежащее принятие наследства и состав имущества. При наличии всех документов каждому наследнику выдают свой экземпляр свидетельства с указанием долей.

Как происходит переоформление авто по наследству

Далее права оформляют в соответствующих реестрах. Для недвижимости — государственная регистрация в Государственном реестре прав (через нотариуса, ЦНАП или уполномоченные органы местного самоуправления). По результатам формируется выписка из Реестра прав. Если в состав наследства входит авто, его перерегистрируют на наследника: это можно сделать через приложение "Дія", в ЦНАП или в сервисном центре МВД, подав определенный пакет документов (паспорт, РНОКПП, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о регистрации ТС и акт осмотра эксперта МВД).

