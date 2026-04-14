Гуманітарні автівки в ЗСУ: список підстав для зняття з обліку

Гуманітарні автомобілі, які волонтери чи благодійні фонди передають військовим, можна передати іншим військовослужбовцям. Для цього потрібно зняти автомобіль з тимчасового обліку. Існує ціла низка підстав для зняття з обліку.

Гуманітарні автомобілі

Під час повномасштабної війни в Україну була ввезена велика кількість автомобілів для потреб Збройних сил України. Цим процесом займаються як волонтери, так і різноманітні благодійні фонди.

Такі транспортні засоби отримали загальну назву "гуманітарні авто". Вони можуть бути зареєстровані як на військові частини, так і на конкретних військовослужбовців.

До юристів звернувся військовослужбовець, який 2024 року отримав таке гуманітарне авто. Він поцікавився, чи можна передати право на володіння такої автівки іншому військовому.

Зняття гуманітарної автівки з обліку

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що ситуація є досить складною. І найпростіше буде зняти машину з обліку, а потім оформити на іншого власника (військовослужбовця).

За словами юриста Владислава Дерія, причин для зняття автомобіля з обліку є багато. Це, зокрема, знищення самої автівки чи загибель її власника.

Крім того, підставами для зняття машини з обліку є:

призупинення військової служби набувача;

визнання набувача особою, яка зникла безвісти;

перебування набувача у полоні;

перебування набувача на лікуванні протягом періоду, що перевищує один місяць (зокрема у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом);

перебування набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством;

звільнення набувача з військової служби.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що переоформлення гуманітарного авто в ЗСУ на іншого воїна військова частина має зняти машину з обліку.

Це необхідно зробити навіть у ситуації, коли автомобіль зареєстрований на самого громадянина. МВС вимагає підтвердження з в/ч як підставу для зняття автомобіля з чинного власника.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, військовим дозволили ремонтувати "гуманітарні" авто за державний кошт.

Українські військовослужбовці, які отримали автомобілі як гумдопомогу, зможуть ремонтувати та заправляти їх ресурсом військових частин. Це стосується автомобілів, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах МВС та залучені до виконання оборонних завдань.