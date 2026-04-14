Гуманитарные машины в ВСУ: список оснований для снятия с учета

Гуманитарные автомобили, которые волонтеры или благотворительные фонды передают военным, можно передать другим военнослужащим. Для этого нужно снять автомобиль с временного учета. Существует целый ряд оснований для снятия с учета.

Гуманитарные автомобили

Во время полномасштабной войны в Украину было ввезено большое количество автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины. Этим процессом занимаются как волонтеры, так и различные благотворительные фонды.

Такие транспортные средства получили общее название "гуманитарные авто". Они могут быть зарегистрированы как на воинские части, так и на конкретных военнослужащих.

К юристам обратился военнослужащий, который в 2024 году получил такое гуманитарное авто. Он поинтересовался, можно ли передать право на владение такой машины другому военному.

Снятие гуманитарной машины с учета

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что ситуация является достаточно сложной. И проще всего будет снять машину с учета, а затем оформить на другого владельца (военнослужащего).

По словам юриста Владислава Дерия, причин для снятия автомобиля с учета есть много. Это, в частности, уничтожение самой машины или гибель ее владельца.

Кроме того, основаниями для снятия машины с учета являются:

приостановление военной службы приобретателя;

признание приобретателя лицом, пропавшим без вести;

пребывание приобретателя в плену;

пребывание приобретателя на лечении в течение периода, превышающего один месяц (в частности в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем);

пребывание приобретателя в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством;

увольнение приобретателя с военной службы.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что при переоформлении гуманитарного авто в ВСУ на другого воина воинская часть должна снять машину с учета.

Это необходимо сделать даже в ситуации, когда автомобиль зарегистрирован на самого гражданина. МВД требует подтверждение из в/ч как основание для снятия автомобиля с действующего владельца.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, военным разрешили ремонтировать "гуманитарные" авто за государственный счет.

Украинские военнослужащие, которые получили автомобили как гумпомощь, смогут ремонтировать и заправлять их ресурсом воинских частей. Это касается автомобилей, которые находятся на временном государственном учете в территориальных органах МВД и привлечены к выполнению оборонных задач.