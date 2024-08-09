Допомога для мобілізованих — хто і де отримує виплати у 30 тис. гривень

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадянам, яких мобілізували до Збройних сил України, виплачують одноразову фінансову допомогу. Зокрема, у Києві можна отримати виплату від влади в розмірі 30 тисяч гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

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Хто і як може отримати одноразову грошову допомогу

Як зазначається, мерія Києва виплачує одноразову грошову допомогу у 30 тисяч гривень громадянам уже понад пів року.

Кошти мобілізованим нараховують у безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок. Зокрема, ті, хто має муніципальну "картку киянина", отримають виплату на такий рахунок.

Кошти надаватимуть на основі даних від Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Їх військові щомісяця передають Департаменту муніципальної безпеки інформацію про мобілізованих.

Які документи необхідні для виплати

У КМДА зазначають, що мобілізовані повинні надавати до ТЦК та СП такий пакет документів:

копію ідентифікаційного коду;

копію паспорта громадянина України (1 — 2 сторінка останньої адреси реєстрації) чи ID-картки;

копію довідки/виписки з банку про відкриття соціального/зарплатного рахунку.

Нарахування здійснюють без безпосередньої участі мобілізованих.

Також влада Києва розширила перелік отримувачів, додавши громадян, які підписали контракт.

"Виплата одноразова. Вона передбачена для громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу та перебувають на військовому обліку в районних у столиці ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, мерія Києва обіцяє виплатити одноразову фінансову допомогу кільком категоріям громадян. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності України.

Також ми писали, що бійці, які отримали поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, мають право на додаткову грошову винагороду. Зокрема, відомо, кому виплачують до 1,2 млн гривень.