Помощь для мобилизованных — кто и где получает выплаты в 30 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы Украины, выплачивают единовременную финансовую помощь. В частности, в Киеве можно получить выплату от власти в размере 30 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента муниципальной безопасности КГГА.

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Как отмечается, мэрия Киева выплачивает единовременную денежную помощь в 30 тысяч гривен гражданам более полугода.

Средства мобилизованным начисляют в безналичной форме на социальный (зарплатный) счет. В частности, те, кто имеют муниципальную "карту киевлянина", получат выплату на такой счет.

Средства будут предоставляться на основе данных Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Их военные ежемесячно передают Департаменту муниципальной безопасности информацию о мобилизованных.

Какие документы необходимы для выплаты

В КГГА отмечают, что мобилизованные должны предоставлять в ТЦК и СП следующий пакет документов:

копию идентификационного кода;

копию паспорта гражданина Украины (1 — 2 страница последнего адреса регистрации) или ID-карты;

копию справки/выписки из банка об открытии социального/зарплатного счета.

Начисление производят без непосредственного участия мобилизованных.

Также власти Киева расширили перечень получателей, добавив граждан, подписавших контракт.

"Выплата единовременная. Она предусмотрена для граждан Украины, которые призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по контракту рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и состоят на военном учете в районных в столице ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, мэрия Киева обещает выплатить единовременную финансовую помощь нескольким категориям граждан. Выплаты будут посвящены Дню Независимости Украины.

Также мы писали, что получившие ранение бойцы, связанные с защитой Родины, имеют право на дополнительное денежное вознаграждение. В частности, известно, кому выплачивают до 1,2 млн гривен.