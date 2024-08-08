Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Бійці мають право на одноразову допомогу до 1,2 млн грн — хто в списку arrow

Бійці мають право на одноразову допомогу до 1,2 млн грн — хто в списку

8 серпня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога військовим — хто з бійців має право на одноразову допомогу до 1,2 млн грн
Гроші у руках українського військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські бійці, які отримали поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, мають право на додаткову грошову винагороду. Зокрема, відомо, кому виплачують до 1,2 млн гривень.

Про це йдеться у матеріалі профільного видання Armyinform.

Читайте також:

Виплата грошової допомоги бійцям у 100 тис. грн

Згідно із нормами чинного законодавства, додаткову щомісячну винагороду у 100 тис. грн виплачують:

  • у разі перебування на стаціонарному лікуванні (зокрема, за межами країни);
  • під час відпустки, пов'язаної з необхідністю лікування в разі тяжкого поранення (ступінь поранення має бути у висновку ВЛК);

Також, якщо боєць отримав не поранення, а "бойову" травму.

Підставою для надання грошей є довідка про обставини травми. Також там має бути зазначено, що:

  •  боєць був у засобах індивідуального захисту;
  • не вчиняв кримінального правопорушення;
  • не намагався сам завдати собі тілесного ушкодження;
  • не перебував у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння.

Якщо цих пунктів не буде, то права на винагороду у бійця також не буде.

Якщо винагороду після поранення не виплачують, то треба писати рапорт на ім’я командира.

 Одноразова допомога до 1,2 млн грн

Також бійці мають право на одноразову допомогу, яку надають не лише у випадку поранення під час виконання обов’язків військової служби, а також тим, хто отримав статус особи з інвалідністю у результаті проходження служби внаслідок захворювання чи травм.

У разі появи інвалідності через поранення, отримане під час виконання обов’язків служби, передбачені такі виплати у 2024 році:

  • інвалідність першої групи — 1,211 млн грн;
  • інвалідність другої групи — 908,4 млн грн;
  • інвалідність третьої групи — 757 млн грн.

 

виплати бійцям
Графіка. Джерело: armyinform

Сума виплат залежить від встановленої групи інвалідності. МСЕК має встановити ступінь втрати працездатності у відсотках. Йдеться також про такі розміри допомоги:

  • інвалідність першої групи — 363, 36 тис. грн;
  • інвалідність другої групи — 272,52 тис. грн;
  • інвалідність третьої групи — 211,96 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військові пенсіонери можуть отримувати надбавки до пенсій. Одна з таких доплат можлива у разі утримання непрацездатних членів сім'ї.

Також писали, що демобілізовані військові, які отримали статус учасника бойових дій або статус інваліда війни, окрім щорічної відпустки мають право на додаткову "військову" відпустку

виплати хвороба фінансова допомога військові матеріальна допомога лікування гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:03 Симптоми нового штаму коронавірусу FLiRT дещо відрізняються — хто у зоні ризику

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

08:00 Бійці мають право на одноразову допомогу до 1,2 млн грн — хто в списку

07:49 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску зафіксовано затори

07:39 У Раді хочуть спростити оформлення відстрочки для однієї з категорій громадян

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

07:21 На Прикарпатті солдат вигадав хворобу матері для втечі з військової частини — як його покарав суд

07:15 "Курсове заробітчанство в особливо великих розмірах" — експерт обурився політикою НБУ щодо долара

07:01 ПриватБанк блокує рахунки українкам з дітьми за кордоном

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

06:30 У серпні почали падати ціни на сою — скільки коштує тонна зерна в Україні

08:03 Симптоми нового штаму коронавірусу FLiRT дещо відрізняються — хто у зоні ризику

08:00 Бійці мають право на одноразову допомогу до 1,2 млн грн — хто в списку

07:49 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску зафіксовано затори

07:39 У Раді хочуть спростити оформлення відстрочки для однієї з категорій громадян

07:21 На Прикарпатті солдат вигадав хворобу матері для втечі з військової частини — як його покарав суд

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

07:15 "Курсове заробітчанство в особливо великих розмірах" — експерт обурився політикою НБУ щодо долара

07:01 ПриватБанк блокує рахунки українкам з дітьми за кордоном

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

06:30 У серпні почали падати ціни на сою — скільки коштує тонна зерна в Україні

06:30 Позбавлення ухилянта права керування авто — термін дії заборони

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди