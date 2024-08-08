Допомога військовим — хто з бійців має право на одноразову допомогу до 1,2 млн грн

Гроші у руках українського військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські бійці, які отримали поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, мають право на додаткову грошову винагороду. Зокрема, відомо, кому виплачують до 1,2 млн гривень.

Про це йдеться у матеріалі профільного видання Armyinform.

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Виплата грошової допомоги бійцям у 100 тис. грн

Згідно із нормами чинного законодавства, додаткову щомісячну винагороду у 100 тис. грн виплачують:

у разі перебування на стаціонарному лікуванні (зокрема, за межами країни);

під час відпустки, пов'язаної з необхідністю лікування в разі тяжкого поранення (ступінь поранення має бути у висновку ВЛК);

Також, якщо боєць отримав не поранення, а "бойову" травму.

Підставою для надання грошей є довідка про обставини травми. Також там має бути зазначено, що:

боєць був у засобах індивідуального захисту;

не вчиняв кримінального правопорушення;

не намагався сам завдати собі тілесного ушкодження;

не перебував у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння.

Якщо цих пунктів не буде, то права на винагороду у бійця також не буде.

Якщо винагороду після поранення не виплачують, то треба писати рапорт на ім’я командира.

Одноразова допомога до 1,2 млн грн

Також бійці мають право на одноразову допомогу, яку надають не лише у випадку поранення під час виконання обов’язків військової служби, а також тим, хто отримав статус особи з інвалідністю у результаті проходження служби внаслідок захворювання чи травм.

У разі появи інвалідності через поранення, отримане під час виконання обов’язків служби, передбачені такі виплати у 2024 році:

інвалідність першої групи — 1,211 млн грн;

інвалідність другої групи — 908,4 млн грн;

інвалідність третьої групи — 757 млн грн.

Графіка. Джерело: armyinform

Сума виплат залежить від встановленої групи інвалідності. МСЕК має встановити ступінь втрати працездатності у відсотках. Йдеться також про такі розміри допомоги:

інвалідність першої групи — 363, 36 тис. грн;

інвалідність другої групи — 272,52 тис. грн;

інвалідність третьої групи — 211,96 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військові пенсіонери можуть отримувати надбавки до пенсій. Одна з таких доплат можлива у разі утримання непрацездатних членів сім'ї.

Також писали, що демобілізовані військові, які отримали статус учасника бойових дій або статус інваліда війни, окрім щорічної відпустки мають право на додаткову "військову" відпустку.