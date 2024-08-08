Помощь военным — кто из бойцов имеет право на единовременную помощь до 1,2 млн грн

Деньги в руках украинского военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские бойцы, получившие ранение, связанное с защитой Родины, имеют право на дополнительное денежное вознаграждение. В частности, известно, кому выплачивают до 1,2 млн гривен.

Об этом говорится в материале профильного издания Armyinform.

Читайте также:

Выплата денежной помощи бойцам в 100 тыс. грн

Согласно нормам действующего законодательства, дополнительное ежемесячное вознаграждение в 100 тыс. грн выплачивают:

в случае нахождения на стационарном лечении (в частности, за пределами страны);

во время отпуска, связанного с необходимостью лечения при тяжелом ранении (степень ранения должна быть заключена ВЛК);

Также, если боец получил не ранение, а "боевую" травму.

Основанием для предоставления денег является справка об обстоятельствах травмы. Также там должно быть указано, что:

боец находился в средствах индивидуальной защиты;

не совершал уголовного правонарушения;

не пытался сам нанести себе телесное повреждение;

не находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.

Если этих пунктов не будет, то права на вознаграждение у бойца также не будет.

Если вознаграждение после ранения не выплачивается, то нужно писать рапорт на имя командира.

Единовременное пособие до 1,2 млн грн

Также бойцы имеют право на одноразовую помощь, оказываемую не только в случае ранения во время исполнения обязанностей военной службы, а также тем, кто получил статус лица с инвалидностью в результате прохождения службы вследствие заболевания или травм.

В случае появления инвалидности из-за ранения, полученного во время исполнения обязанностей службы, предусмотрены следующие выплаты в 2024 году:

инвалидность первой группы — 1,211 млн грн;

инвалидность второй группы — 908,4 млн грн;

инвалидность третьей группы — 757 млн грн.

Графика. Источник: armyinform

Сумма выплат зависит от установленной группы инвалидности. МСЭК должна установить степень потери трудоспособности в процентах. Речь идет также о таких размерах помощи:

инвалидность первой группы — 363, 36 тыс. грн;

инвалидность второй группы — 272,52 тыс. грн;

инвалидность третьей группы — 211,96 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, военные пенсионеры могут получать надбавки к пенсиям. Одна из таких доплат возможна при удержании нетрудоспособных членов семьи.

Также писали, что демобилизованные военные, получившие статус участника боевых действий или статус инвалида войны, кроме ежегодного отпуска имеют право на дополнительный "военный" отпуск.