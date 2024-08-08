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Пенсії для військових — за яких умов дають надбавки

8 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — військові мають право на надбавку у 1,15 тис. грн
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні військові пенсіонери можуть отримувати надбавки до пенсійних виплат. Одна з таких доплат можлива у разі утримання непрацездатних членів сім'ї.

Про це повідомляють в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.

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Хто з військових має право на надбавки до пенсій

Військові пенсіонери можуть мати право на такі надбавки до пенсійних виплат:

  • доплату непрацюючим пенсіонерам (до пенсійної виплати за вислугу років),
  • доплату непрацюючим особам з інвалідністю (до пенсійної виплати з інвалідності),

якщо є на утриманні непрацездатні члени родини.

Такі надбавки призначають військовослужбовцям:

  • рядового;
  • сержантського;
  • старшинського;
  • офіцерського складу.

Однак не мають право на відповідну надбавку військові строкової служби.

У ПФУ уточнюють, що до непрацездатних членів родини належать особи, визначені у пп. "а" — "д" статті 30 закону № 2262-XII від 09.04.1992 року.

Кому не дадуть доплату до пенсії

Право на надбавку є тільки в тому випадку, якщо членам сім'ї не надається:

  • пенсія із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
  • державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію;
  • держдопомога особам з інвалідністю;
  • соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомога на дітей самотнім матерям.

Доплату призначають для кожного непрацездатного члена родини у розмірі половини прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. У 2024 році розмір такого прожиткового мінімуму збільшився з 2093 до 2361 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українська влада підвищила мінімальні пенсійні виплати для кількох категорій громадян. Відомо, як змінились суми та коли чекати наступного підвищення.

Також ми писали, що в Україні у серпні не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.

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