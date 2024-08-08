Пенсії в Україні — військові мають право на надбавку у 1,15 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні військові пенсіонери можуть отримувати надбавки до пенсійних виплат. Одна з таких доплат можлива у разі утримання непрацездатних членів сім'ї.

Про це повідомляють в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.

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Військові пенсіонери можуть мати право на такі надбавки до пенсійних виплат:

доплату непрацюючим пенсіонерам (до пенсійної виплати за вислугу років),

доплату непрацюючим особам з інвалідністю (до пенсійної виплати з інвалідності),

якщо є на утриманні непрацездатні члени родини.

Такі надбавки призначають військовослужбовцям:

рядового;

сержантського;

старшинського;

офіцерського складу.

Однак не мають право на відповідну надбавку військові строкової служби.

У ПФУ уточнюють, що до непрацездатних членів родини належать особи, визначені у пп. "а" — "д" статті 30 закону № 2262-XII від 09.04.1992 року.

Кому не дадуть доплату до пенсії

Право на надбавку є тільки в тому випадку, якщо членам сім'ї не надається:

пенсія із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію;

держдопомога особам з інвалідністю;

соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дітей самотнім матерям.

Доплату призначають для кожного непрацездатного члена родини у розмірі половини прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. У 2024 році розмір такого прожиткового мінімуму збільшився з 2093 до 2361 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українська влада підвищила мінімальні пенсійні виплати для кількох категорій громадян. Відомо, як змінились суми та коли чекати наступного підвищення.

Також ми писали, що в Україні у серпні не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.