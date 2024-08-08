Пенсії в Україні — військові мають право на надбавку у 1,15 тис. грн

Пенсії для військових — за яких умов дають надбавки
В Україні військові пенсіонери можуть отримувати надбавки до пенсійних виплат. Одна з таких доплат можлива у разі утримання непрацездатних членів сім'ї.
Про це повідомляють в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.
Хто з військових має право на надбавки до пенсій
Військові пенсіонери можуть мати право на такі надбавки до пенсійних виплат:
- доплату непрацюючим пенсіонерам (до пенсійної виплати за вислугу років),
- доплату непрацюючим особам з інвалідністю (до пенсійної виплати з інвалідності),
якщо є на утриманні непрацездатні члени родини.
Такі надбавки призначають військовослужбовцям:
- рядового;
- сержантського;
- старшинського;
- офіцерського складу.
Однак не мають право на відповідну надбавку військові строкової служби.
У ПФУ уточнюють, що до непрацездатних членів родини належать особи, визначені у пп. "а" — "д" статті 30 закону № 2262-XII від 09.04.1992 року.
Кому не дадуть доплату до пенсії
Право на надбавку є тільки в тому випадку, якщо членам сім'ї не надається:
- пенсія із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію;
- держдопомога особам з інвалідністю;
- соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомога на дітей самотнім матерям.
Доплату призначають для кожного непрацездатного члена родини у розмірі половини прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. У 2024 році розмір такого прожиткового мінімуму збільшився з 2093 до 2361 грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році українська влада підвищила мінімальні пенсійні виплати для кількох категорій громадян. Відомо, як змінились суми та коли чекати наступного підвищення.
Також ми писали, що в Україні у серпні не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.
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