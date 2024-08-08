Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Пенсии для военных — при каких условиях дают надбавки arrow

Пенсии для военных — при каких условиях дают надбавки

8 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — военные имеют право на надбавку в 1,15 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине военные пенсионеры могут получать надбавки к пенсионным выплатам. Одна из таких доплат возможна при содержании нетрудоспособных членов семьи.

Об этом сообщают в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Читайте также:

Кто из военных имеет право на надбавки к пенсиям

Военные пенсионеры могут иметь право на надбавки к пенсионным выплатам:

  • доплату неработающим пенсионерам (к пенсионной выплате за выслугу лет),
  • доплату неработающим лицам с инвалидностью (к пенсионной выплате по инвалидности),

если содержат нетрудоспособных членов семьи.

Такие надбавки назначаются военнослужащим:

  • рядового;
  • сержантского;
  • старшинского;
  • офицерского состава

Однако не имеют права на соответствующую надбавку военные срочной службы.

В ПФУ уточняют, что к нетрудоспособным членам семьи относятся лица, определенные в пп. "а" - "д" статьи 30 закона № 2262-XII от 09.04.1992 года.

Кому не дадут доплату к пенсии

Право на надбавку есть только в том случае, если членам семьи не предоставляется:

  • пенсия по солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;
  • государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию;
  • госпомощь лицам с инвалидностью;
  • соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на детей одиноким матерям.

Доплату назначают для каждого нетрудоспособного члена семьи в размере половины прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. В 2024 году размер такого прожиточного минимума увеличился с 2093 до 2361 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские власти повысили минимальные пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Известно, как изменились суммы и когда ожидать дальнейшего повышения.

Также мы писали, что в Украине в августе не предусмотрено большого перерасчета пенсий. Однако некоторые пенсионеры получат повышение благодаря дополнительным выплатам и надбавкам.

выплаты пенсии деньги пенсионеры военные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 В августе начали падать цены на сою — сколько стоит тонна зерна в Украине

06:30 Лишение уклониста права вождения — срок действия запрета

06:29 Энергоатом готовится к зиме — отремонтируют еще два энергоблока АЭС до ноября

Срочная новость

06:26 Масштабная воздушная тревога - взлетел носитель ракет Миг-31К

06:12 Семья погибшего во время путешествия к "Титанику" исследователя подала в суд и требует 50 млн дол.

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

06:10 Пенсии для военных — при каких условиях дают надбавки

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с операторами — детали

05:43 Париж после диверсии на железной дороге обратился в ФБР — получено странное письмо из Сиэтла

05:29 Снова жара — синоптики обещают повышение температуры в Одессе сегодня

06:30 В августе начали падать цены на сою — сколько стоит тонна зерна в Украине

06:30 Лишение уклониста права вождения — срок действия запрета

06:29 Энергоатом готовится к зиме — отремонтируют еще два энергоблока АЭС до ноября

Срочная новость

06:26 Масштабная воздушная тревога - взлетел носитель ракет Миг-31К

06:12 Семья погибшего во время путешествия к "Титанику" исследователя подала в суд и требует 50 млн дол.

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

06:10 Пенсии для военных — при каких условиях дают надбавки

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с операторами — детали

05:43 Париж после диверсии на железной дороге обратился в ФБР — получено странное письмо из Сиэтла

05:29 Снова жара — синоптики обещают повышение температуры в Одессе сегодня

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Text

13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

25 июля 2024

12:35 Грейтесь, пока жара — народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды