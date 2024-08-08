Пенсии в Украине — военные имеют право на надбавку в 1,15 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине военные пенсионеры могут получать надбавки к пенсионным выплатам. Одна из таких доплат возможна при содержании нетрудоспособных членов семьи.

Об этом сообщают в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

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Кто из военных имеет право на надбавки к пенсиям

Военные пенсионеры могут иметь право на надбавки к пенсионным выплатам:

доплату неработающим пенсионерам (к пенсионной выплате за выслугу лет),

доплату неработающим лицам с инвалидностью (к пенсионной выплате по инвалидности),

если содержат нетрудоспособных членов семьи.

Такие надбавки назначаются военнослужащим:

рядового;

сержантского;

старшинского;

офицерского состава

Однако не имеют права на соответствующую надбавку военные срочной службы.

В ПФУ уточняют, что к нетрудоспособным членам семьи относятся лица, определенные в пп. "а" - "д" статьи 30 закона № 2262-XII от 09.04.1992 года.

Кому не дадут доплату к пенсии

Право на надбавку есть только в том случае, если членам семьи не предоставляется:

пенсия по солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию;

госпомощь лицам с инвалидностью;

соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь на детей одиноким матерям.

Доплату назначают для каждого нетрудоспособного члена семьи в размере половины прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. В 2024 году размер такого прожиточного минимума увеличился с 2093 до 2361 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские власти повысили минимальные пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Известно, как изменились суммы и когда ожидать дальнейшего повышения.

Также мы писали, что в Украине в августе не предусмотрено большого перерасчета пенсий. Однако некоторые пенсионеры получат повышение благодаря дополнительным выплатам и надбавкам.