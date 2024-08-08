Пенсии в Украине — военные имеют право на надбавку в 1,15 тыс. грн

Пенсии для военных — при каких условиях дают надбавки
В Украине военные пенсионеры могут получать надбавки к пенсионным выплатам. Одна из таких доплат возможна при содержании нетрудоспособных членов семьи.
Об этом сообщают в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.
Кто из военных имеет право на надбавки к пенсиям
Военные пенсионеры могут иметь право на надбавки к пенсионным выплатам:
- доплату неработающим пенсионерам (к пенсионной выплате за выслугу лет),
- доплату неработающим лицам с инвалидностью (к пенсионной выплате по инвалидности),
если содержат нетрудоспособных членов семьи.
Такие надбавки назначаются военнослужащим:
- рядового;
- сержантского;
- старшинского;
- офицерского состава
Однако не имеют права на соответствующую надбавку военные срочной службы.
В ПФУ уточняют, что к нетрудоспособным членам семьи относятся лица, определенные в пп. "а" - "д" статьи 30 закона № 2262-XII от 09.04.1992 года.
Кому не дадут доплату к пенсии
Право на надбавку есть только в том случае, если членам семьи не предоставляется:
- пенсия по солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;
- государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию;
- госпомощь лицам с инвалидностью;
- соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- помощь на детей одиноким матерям.
Доплату назначают для каждого нетрудоспособного члена семьи в размере половины прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. В 2024 году размер такого прожиточного минимума увеличился с 2093 до 2361 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году украинские власти повысили минимальные пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Известно, как изменились суммы и когда ожидать дальнейшего повышения.
Также мы писали, что в Украине в августе не предусмотрено большого перерасчета пенсий. Однако некоторые пенсионеры получат повышение благодаря дополнительным выплатам и надбавкам.
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