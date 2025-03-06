Виплати на оздоровлення військового — як нараховують кошти на оздоровлення

Кошти для українського військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У Збройних силах України військовослужбовці мають право на отримання коштів на оздоровлення, коли вибувають у відпустку. Така допомога нараховується навіть тоді, коли військовий усунений від посади чи відсторонений від службових обов’язків.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати на оздоровлення

Військовослужбовці Збройних сил України під час служби мають право на низку додаткових виплат.

Це, зокрема, виплати на оздоровлення, які виплачуються військовому, коли він відбуває у щорічну відпустку (якщо бере її повністю) чи у другу частину відпустки (якщо бере відпустку двома частинами).

Розмір цієї допомогти є аналогічним поточному місячному грошовому забезпеченню, без урахування винагород.

Якщо військовий усунений від посади чи відсторонений від служби

Виплати на оздоровлення отримують також і ті військові, які перебувають у розпорядженні, тимчасово усунені від посади чи відсторонені від виконання службових обов'язків.

Розмір їхньої допомоги становить місячне грошове забезпечення за останньою займаною посадою.

Враховуються також вислуга років та інші зміни у забезпеченні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому з військовослужбовців виплачуватимуть по 1 млн грн.

Додамо, ми повідомляли про те, як часто виплачується матеріальна допомога військовослужбовцям.