Виплати на оздоровлення військового — як нараховують кошти на оздоровлення

Гроші на оздоровлення військових — як їх нараховують
У Збройних силах України військовослужбовці мають право на отримання коштів на оздоровлення, коли вибувають у відпустку. Така допомога нараховується навіть тоді, коли військовий усунений від посади чи відсторонений від службових обов’язків.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплати на оздоровлення
Військовослужбовці Збройних сил України під час служби мають право на низку додаткових виплат.
Це, зокрема, виплати на оздоровлення, які виплачуються військовому, коли він відбуває у щорічну відпустку (якщо бере її повністю) чи у другу частину відпустки (якщо бере відпустку двома частинами).
Розмір цієї допомогти є аналогічним поточному місячному грошовому забезпеченню, без урахування винагород.
Якщо військовий усунений від посади чи відсторонений від служби
Виплати на оздоровлення отримують також і ті військові, які перебувають у розпорядженні, тимчасово усунені від посади чи відсторонені від виконання службових обов'язків.
Розмір їхньої допомоги становить місячне грошове забезпечення за останньою займаною посадою.
Враховуються також вислуга років та інші зміни у забезпеченні.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому з військовослужбовців виплачуватимуть по 1 млн грн.
Додамо, ми повідомляли про те, як часто виплачується матеріальна допомога військовослужбовцям.
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