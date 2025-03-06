Выплаты на оздоровление военного — как начисляют средства на оздоровление

Средства для украинского военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Вооруженных силах Украины военнослужащие имеют право на получение средств на оздоровление, когда выбывают в отпуск. Такая помощь начисляется даже тогда, когда военный отстранен от должности или отстранен от служебных обязанностей.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты на оздоровление

Военнослужащие Вооруженных сил Украины во время службы имеют право на ряд дополнительных выплат.

Это, в частности, выплаты на оздоровление, которые выплачиваются военному, когда он отбывает в ежегодный отпуск (если берет его полностью) или во вторую часть отпуска (если берет отпуск двумя частями).

Размер этой помощи является аналогичным текущему месячному денежному обеспечению, без учета вознаграждений.

Если военный отстранен от должности или отстранен от службы

Выплаты на оздоровление получают также и те военные, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от должности или отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Размер их помощи составляет месячное денежное обеспечение по последней занимаемой должности.

Учитываются также выслуга лет и другие изменения в обеспечении.

Напомним, мы ранее писали о том, кому из военнослужащих будут выплачивать по 1 млн грн.

Добавим, мы сообщали о том, как часто выплачивается материальная помощь военнослужащим.