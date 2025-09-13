Відео
Гетманцев пояснив, як виплачуються гроші за загиблого воїна

Гетманцев пояснив, як виплачуються гроші за загиблого воїна

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 07:30
Виплата 15 млн гривень за загиблого військового поетапна, заявив Гетманцев
Українська валюта в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні в разі загибелі військового сім'ям виплачується компенсація у розмірі 15 млн гривень. Однак ці гроші виплачують частинами, а не всю суму одразу.

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE 12 вересня заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також:

Як виплачують гроші за загиблого військового

"Гроші завжди були розбиті. Ніколи не виплачувалося 15 мільйонів за раз. Це завжди була поетапна виплата", — заявив посадовець.

Гетманцев додав, що розпорядником коштів є Міністерство оборони, яке здійснює ритмічне фінансування.

На питання про те, чи буде щось із зарплатою військових, якщо підтвердиться інформація про діру в бюджеті, Гетманцев відповів, що ніяких проблем не буде.

"Наші ЗМІ, вони, на жаль, замість того, щоб розбиратися в предметі, вони розбираються дуже в хайпі. Тому ні, точно у нас не буде проблем із виплатою військовим. Це пріоритет абсолютний. Тому я хочу, щоб мене добре почули, всі отримують своєчасно", — резюмував голова фінансового комітету.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що українські військові мають право на додаткову відпустку за наявності відповідних підстав. Однак у разі, якщо воїни не використовують таку можливість, вони мають право на отримання грошової компенсації.

Також ми інформували, як військовим у разі інвалідності оформити пенсію. І найголовніше, як продовжують виплати військовослужбовцям після переоцінювання.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
