Головна Військова економіка Додаткова відпустка в ЗСУ — чи належить компенсація

Додаткова відпустка в ЗСУ — чи належить компенсація

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 06:19
Відпустки військовим - компенсація за додаткову відпустку
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Facebook Генерального штабу

Українські військовослужбовці мають право на додаткову відпустку за наявності відповідних підстав. Якщо ж вони не використовують цю відпустку, то мають право на отримання грошової компенсації.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №702.

Читайте також:

Підстави для додаткової відпустки в ЗСУ

Крім основної відпустки, військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання додаткової відпустки.

Існує ціла низка причини для додаткової відпустки — скажімо, наявність двох дітей віком до 15 років, наявність дитини з інвалідністю чи усиновленої дитини.

Крім того, якщо батько чи мати, які є військовослужбовцями, виховують свою дитину самостійно, вони також мають право на додаткову відпустку.

Тривалість і компенсація за додаткову відпустку

Тривалість додаткової відпустки відрізняється, залежно від того, скільки підстав для неї має військовослужбовець.

Якщо це одна підстава — додаткова відпустка триватиме 10 днів.

Якщо ж підстав для додаткової відпустки декілька — вона буде тривати уже 17 днів.

Крім того, якщо військовослужбовець, який має право на додаткову відпустку, не використав її — він може отримати грошову компенсацію.

Це регулюється Законом № 4470-ІХ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військовослужбовець може піти у першу відпустку після мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, як надають відпустку військовослужбовцям у 2025 році.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
