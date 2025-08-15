Видео
Главная Военная экономика Дополнительный отпуск в ВСУ — полагается ли компенсация

Дополнительный отпуск в ВСУ — полагается ли компенсация

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 06:19
Отпуска военным - компенсация за дополнительный отпуск
Военнослужащие ВСУ. Фото: Facebook Генерального штаба

Украинские военнослужащие имеют право на дополнительный отпуск при наличии соответствующих оснований. Если же они не используют этот отпуск, то имеют право на получение денежной компенсации.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №702.

Читайте также:

Основания для дополнительного отпуска в ВСУ

Кроме основного отпуска, военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение дополнительного отпуска.

Существует целый ряд причин для дополнительного отпуска — скажем, наличие двух детей в возрасте до 15 лет, наличие ребенка с инвалидностью или усыновленного ребенка.

Кроме того, если отец или мать, которые являются военнослужащими, воспитывают своего ребенка самостоятельно, они также имеют право на дополнительный отпуск.

Продолжительность и компенсация за дополнительный отпуск

Продолжительность дополнительного отпуска отличается, в зависимости от того, сколько оснований для него имеет военнослужащий.

Если это одно основание — дополнительный отпуск будет длиться 10 дней.

Если же оснований для дополнительного отпуска несколько — он будет длиться уже 17 дней.

Кроме того, если военнослужащий, имеющий право на дополнительный отпуск, не использовал его — он может получить денежную компенсацию.

Это регулируется Законом № 4470-ІХ.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военнослужащий может уйти в первый отпуск после мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, как предоставляют отпуск военнослужащим в 2025 году.

ВСУ дети отпуск компенсация военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
