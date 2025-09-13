Выплата 15 млн гривен за погибшего военного поэтапная, заявил Гетманцев

Украинская валюта в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине в случае гибели военного семьям выплачивается компенсация в размере 15 млн гривен. Однако эти деньги выплачивают частями, а не всю сумму сразу.

Об этом в интервью для Новини.LIVE, 12 сентября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как выплачивают деньги за погибшего военного

"Деньги всегда были разбиты. Никогда не выплачивалось 15 миллионов за раз. Это всегда была поэтапная выплата", — заявил чиновник.

Гетманцев добавил, что распорядителем средств является Министерство обороны, которое осуществляет ритмичное финансирование.

На вопрос о том, будет ли что-то с зарплатой военных, если подтвердится информация о дыре в бюджете, Гетманцев ответил, что никаких проблем не будет.

"Наши СМИ, они, к сожалению, вместо того, чтобы разбираться в предмете, они разбираются очень в хайпе. Поэтому нет, точно у нас не будет проблем с выплатой военным. Это приоритет абсолютный. Поэтому я хочу, чтобы меня хорошо услышали, все получают своевременно", — резюмировал глава финансового комитета.

