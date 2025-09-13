Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Гетманцев объяснил, как выплачиваются деньги за погибшего воина

Гетманцев объяснил, как выплачиваются деньги за погибшего воина

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 07:30
Выплата 15 млн гривен за погибшего военного поэтапная, заявил Гетманцев
Украинская валюта в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине в случае гибели военного семьям выплачивается компенсация в размере 15 млн гривен. Однако эти деньги выплачивают частями, а не всю сумму сразу.

Об этом в интервью для Новини.LIVE, 12 сентября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Реклама
Читайте также:

Как выплачивают деньги за погибшего военного

"Деньги всегда были разбиты. Никогда не выплачивалось 15 миллионов за раз. Это всегда была поэтапная выплата", — заявил чиновник.

Гетманцев добавил, что распорядителем средств является Министерство обороны, которое осуществляет ритмичное финансирование.

На вопрос о том, будет ли что-то с зарплатой военных, если подтвердится информация о дыре в бюджете, Гетманцев ответил, что никаких проблем не будет.

"Наши СМИ, они, к сожалению, вместо того, чтобы разбираться в предмете, они разбираются очень в хайпе. Поэтому нет, точно у нас не будет проблем с выплатой военным. Это приоритет абсолютный. Поэтому я хочу, чтобы меня хорошо услышали, все получают своевременно", — резюмировал глава финансового комитета.

Напомним, недавно мы писали, что украинские военные имеют право на дополнительный отпуск при наличии соответствующих оснований. Однако в случае, если воины не используют такую возможность, они имеют право на получение денежной компенсации.

Также мы информировали, как военным в случае инвалидности оформить пенсию. И самое главное, как продолжают выплаты военнослужащим после переоценки.

выплаты ВСУ Даниил Гетманцев компенсация деньги война в Украине
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации