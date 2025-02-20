В Україні далекобійників заманюють гарними зарплатами та бронюванням від мобілізації

Вантажівки на трасі. Ілюстративне фото: pexels.com

В умовах посиленої мобілізації в Україні на ринку праці виник дефіцит далекобійників. Роботодавці заманюють їх високими зарплатами та бронюванням від мобілізації.

Моніторингом ринку праці займався портал "OBOZ.UA".

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Яку зарплату пропонують далекобійникам

Згідно з аналізом на профільних сайтах з пошуку роботи, попит на далекобійників значно зростає. Заробітна плата водіїв категорії "Е" може варіюватися від 70 000 до 90 000 гривень на місяць залежно від регіону, категорії транспортного засобу та типу перевезень.

Які бонуси пропонують роботодавці

Через воєнний стан в Україні питання бронювання водіїв-далекобійників від мобілізації є актуальною проблемою. Деякі роботодавці вже пропонують офіційне працевлаштування з гарантією бронювання.

Наприклад, у Полтаві доступна вакансія водія вантажного автомобіля із заробітною платою від 35 000 до 50 000 гривень на місяць та можливістю отримання бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого з працівників аграрних підприємств можна забронювати в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чому на деяких підприємствах важливо бронювати 90 відсотків працівників.