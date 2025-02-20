В Украине дальнобойщиков заманивают хорошими зарплатами и бронированием от мобилизации

Грузовики на трассе. Иллюстративное фото: pexels.com

В условиях усиленной мобилизации в Украине на рынке труда возник дефицит дальнобойщиков. Работодатели заманивают их высокими зарплатами и бронированием от мобилизации.

Мониторингом рынка труда занимался портал "OBOZ.UA".

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Какую зарплату предлагают дальнобойщикам

Согласно анализу на профильных сайтах по поиску работы, спрос на дальнобойщиков значительно растет. Заработная плата водителей категории "Е" может варьироваться от 70 000 до 90 000 гривен в месяц в зависимости от региона, категории транспортного средства и типа перевозок.

Какие бонусы предлагают работодатели

В связи с военным положением в Украине вопрос бронирования водителей-дальнобойщиков от мобилизации является актуальной проблемой. Некоторые работодатели уже предлагают официальное трудоустройство с гарантией бронирования.

Например, в Полтаве доступна вакансия водителя грузового автомобиля с заработной платой от 35 000 до 50 000 гривен в месяц и возможностью получения бронирования от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из работников аграрных предприятий можно забронировать в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, почему на некоторых предприятиях важно бронировать 90 процентов работников.