Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, як захистити енергетичні об'єкти від російських обстрілів

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: пресслужба Міністерства енергетики України

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що основним захистом енергетичних об'єктів України від ракетних ударів є не пасивний захист із використанням спеціальних засобів та споруд, а активний — системами протиповітряної оборони. На його думку, це єдине рішення, яке дає повну гарантію захисту об'єкта.

Про це Галущенко заявив на форумі "Енергія Бізнесу" у Києві, повідомляє РБК-Україна.

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Міністр енергетики наголосив, що доказом важливості посилення ППО став масований обстріл 26 серпня, коли російські війська застосували проти України найсучасніші види озброєнь. У таких випадках, зазначив він, пасивний захист не дає суттєвих результатів.

"Єдине рішення, яке дає 100-відсоткову гарантію захисту об'єкта, якщо можна так сказати, — це системи ППО та можливість збивати таке озброєння. Тому посилення ППО — це відповідь на всі питання", — сказав Галущенко.

Міністр також висловився про необхідність вибіркового підходу до будівництва захисних споруд третього рівня для енергетичних об'єктів залежно від термінів їхнього зведення. За його словами, якщо такі об'єкти можуть бути добудовані упродовж наступного року, будівництво варто продовжувати. Проте, якщо завершення планується у 2026–2027 роках, міністр вважає, що зведення таких споруд слід призупинити.

Нагадаємо, Росія обм аном наймає жінок з Африки на виробництво "Шахедів". Вони разом із російськими студентами професійно-технічних училищ збирають тисячі ударних безпілотників.

Також ми писали, що у ніч проти 10 жовтня Росія атакувала Україну, застосувавши одразу кілька типів ракет, а також ударні безпілотники. Для знищення ворожих цілей Повітряні сили застосували авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи.