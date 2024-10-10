Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, как оградить энергетические объекты от российских обстрелов

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: пресс-служба Министерства энергетики Украины

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что основной защитой энергетических объектов Украины от ракетных ударов является не пассивная защита с использованием специальных средств и сооружений, а активная система противовоздушной обороны. По его мнению, это единственное решение, дающее полную гарантию защиты объекта.

Об этом Галущенко заявил на форуме "Энергия Бизнеса" в Киеве, сообщает РБК-Украина.

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Министр энергетики подчеркнул, что доказательством важности усиления ПВО стал массированный обстрел 26 августа, когда российские войска применили против Украины самые современные виды вооружений. В таких случаях, отметил он, пассивная защита не дает существенных результатов.

"Единственное решение, которое дает 100-процентную гарантию защиты объекта, если можно так сказать, — это системы ПВО и возможность сбивать такое вооружение. Поэтому усиление ПВО — это ответ на все вопросы", — сказал Галущенко.

Министр также высказался о необходимости выборочного подхода к строительству защитных сооружений третьего уровня для энергетических объектов в зависимости от сроков их строительства. По его словам, если такие объекты могут быть достроены в течение следующего года, строительство следует продолжать. Однако, если завершение планируется в 2026-2027 годах, министр считает, что строительство таких сооружений следует приостановить.

Напомним, Россия обманом нанимает женщин из Африки на производство "Шахедов" Они вместе с российскими студентами профессионально-технических училищ собирают тысячи ударных беспилотников.

Также мы писали, что в ночь на 10 октября Россия атаковала Украину, применив сразу несколько типов ракет, а также ударные беспилотники. Для уничтожения враждебных целей Воздушные силы применили авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы.