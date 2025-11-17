Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Дві підстави, які позбавляють родину загиблого грошових виплат

Дві підстави, які позбавляють родину загиблого грошових виплат

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 05:31
Оновлено: 13:15
Кому заборонено отримувати грошове забезпечення військового
Гроші. Фото: Новини.LIVE

У загальному порядку близькі родичі загиблого військовослужбовця мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Проте, не всі родичі загиблих військовослужбовців можуть отримати одноразову державну допомогу — закон передбачає дві ключові підстави, які повністю позбавляють права на виплату.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Реклама
Читайте також:

В яких випадках виплата за загиблого бійця ЗСУ на фронті не буде здійснена

Йдеться про випадки, коли загиблий боєць добровільно здався в полон, самовільно залишив місце служби або вчинив дезертирство. У таких ситуаціях виплати родині не проводяться.

Водночас закон встановлює категорії осіб, яким виплата грошового забезпечення не проводиться за жодних умов.

Йдеться про такі випадки:

  • особи, засуджені за державну зраду, колабораціонізм або пособництво державі-агресору;
  • громадяни російської федерації чи республіки білорусь, а також особи, які постійно проживають на території цих країн.

Ці обмеження діють незалежно від змісту особистого розпорядження та жодним чином не можуть бути змінені військовослужбовцем.

Нагадаємо, військовослужбовці можуть отримати гроші й у випадку, якщо настали складні життєві обставини

Також читайте, хто з військовослужбовців може отримати доплати до 100 тисяч гривень у грудні.

виплати смерть гроші соціальна допомога військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації