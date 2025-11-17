Кому заборонено отримувати грошове забезпечення військового

Гроші. Фото: Новини.LIVE

У загальному порядку близькі родичі загиблого військовослужбовця мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Проте, не всі родичі загиблих військовослужбовців можуть отримати одноразову державну допомогу — закон передбачає дві ключові підстави, які повністю позбавляють права на виплату.

В яких випадках виплата за загиблого бійця ЗСУ на фронті не буде здійснена

Йдеться про випадки, коли загиблий боєць добровільно здався в полон, самовільно залишив місце служби або вчинив дезертирство. У таких ситуаціях виплати родині не проводяться.

Водночас закон встановлює категорії осіб, яким виплата грошового забезпечення не проводиться за жодних умов.

Йдеться про такі випадки:

особи, засуджені за державну зраду, колабораціонізм або пособництво державі-агресору;

громадяни російської федерації чи республіки білорусь, а також особи, які постійно проживають на території цих країн.

Ці обмеження діють незалежно від змісту особистого розпорядження та жодним чином не можуть бути змінені військовослужбовцем.

