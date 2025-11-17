Кому запрещено получать денежное обеспечение военного

Деньги. Фото: Новини.LIVE

В общем порядке близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на единовременную денежную помощь от государства. Однако, не все родственники погибших военнослужащих могут получить единовременную государственную помощь — закон предусматривает два ключевых основания, которые полностью лишают права на выплату.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Речь идет о случаях, когда погибший боец добровольно сдался в плен, самовольно оставил место службы или совершил дезертирство. В таких ситуациях выплаты семье не производятся.

В то же время закон устанавливает категории лиц, которым выплата денежного обеспечения не производится ни при каких условиях.

Речь идет о следующих случаях:

лица, осужденные за государственную измену, коллаборационизм или пособничество государству-агрессору;

граждане Российской Федерации или республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории этих стран.

Эти ограничения действуют независимо от содержания личного распоряжения и никоим образом не могут быть изменены военнослужащим.

