Кому запрещено получать денежное обеспечение военного

Два основания, которые лишают семью погибшего денежных выплат
В общем порядке близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на единовременную денежную помощь от государства. Однако, не все родственники погибших военнослужащих могут получить единовременную государственную помощь — закон предусматривает два ключевых основания, которые полностью лишают права на выплату.
В каких случаях выплата за погибшего бойца ВСУ на фронте не будет осуществлена
Речь идет о случаях, когда погибший боец добровольно сдался в плен, самовольно оставил место службы или совершил дезертирство. В таких ситуациях выплаты семье не производятся.
В то же время закон устанавливает категории лиц, которым выплата денежного обеспечения не производится ни при каких условиях.
Речь идет о следующих случаях:
- лица, осужденные за государственную измену, коллаборационизм или пособничество государству-агрессору;
- граждане Российской Федерации или республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории этих стран.
Эти ограничения действуют независимо от содержания личного распоряжения и никоим образом не могут быть изменены военнослужащим.
