Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Два основания, которые лишают семью погибшего денежных выплат

Два основания, которые лишают семью погибшего денежных выплат

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 05:31
обновлено: 13:15
Кому запрещено получать денежное обеспечение военного
Деньги. Фото: Новини.LIVE

В общем порядке близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на единовременную денежную помощь от государства. Однако, не все родственники погибших военнослужащих могут получить единовременную государственную помощь — закон предусматривает два ключевых основания, которые полностью лишают права на выплату.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Реклама
Читайте также:

В каких случаях выплата за погибшего бойца ВСУ на фронте не будет осуществлена

Речь идет о случаях, когда погибший боец добровольно сдался в плен, самовольно оставил место службы или совершил дезертирство. В таких ситуациях выплаты семье не производятся.

В то же время закон устанавливает категории лиц, которым выплата денежного обеспечения не производится ни при каких условиях.

Речь идет о следующих случаях:

  • лица, осужденные за государственную измену, коллаборационизм или пособничество государству-агрессору;
  • граждане Российской Федерации или республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории этих стран.

Эти ограничения действуют независимо от содержания личного распоряжения и никоим образом не могут быть изменены военнослужащим.

Напомним, военнослужащие могут получить деньги и в случае, если наступили сложные жизненные обстоятельства.

Также читайте, кто из военнослужащих может получить доплаты до 100 тысяч гривен в декабре.

выплаты смерть деньги социальная помощь военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации