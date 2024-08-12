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Допомога при звільненні зі служби — які виплати у 2024 році

12 серпня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати для військових — скільки платять при звільненні зі служби у 2024 році
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні військовим, які звільняються зі служби, держава гарантує грошові компенсації. Відомо, хто має право на одноразову грошову допомогу і які суми виплачують у 2024 році.

Про це розповіли у ТЦК та СП Київської області.

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Види виплат та розміри при звільненні зі служби

Існує кілька видів виплат у разі звільнення зі служби. Одноразова грошова допомога залежать від підстави, за якою людина звільнилась, та того, чи проходить службу за контрактом чи за мобілізацією.

Виплати для мобілізованих

Питання виплат для мобілізованих регулює постанова уряду №460. Така допомога виплачується у розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний місяць військової служби, проте не менше 25% місячного грошового забезпечення.

Кінцева сума має обовʼязково перевищувати 25% місячного забезпечення. Якщо нижча — необхідно вимагати 25%.

Грошова допомога для контрактників

Грошову допомогу для контрактників надають після укладення першого контракту, якщо не отримували раніше. Таке питання регулює наказ Міністерства оборони №260. Розміри допомоги:

  • для рядового складу — вісім прожиткових мінімумів;
  • для сержантського і старшинського складу — дев'ять прожиткових мінімумів;
  • для офіцерського складу — десять прожиткових мінімумів.

Грошова допомога для контрактників та мобілізованих

Відповідно до наказу Міноборони №260, грошову допомогу для контрактників та мобілізованих виплачують у таких випадках:

  • за станом здоровʼя — у розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік військової служби;
  • за вислугою більш ніж десять років — 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби;
  • за сімейними обставинами та іншими поважними причинами (постанова Кабміну №413) — у розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожен рік військової служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ мають право на певні соціальні виплати від держави. Серед них — грошова допомога на оздоровлення.

Також ми писали, що мерія Києва обіцяє виплатити одноразову фінансову допомогу кільком категоріям громадян. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності України.

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