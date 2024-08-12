Выплаты для военных — сколько платят при увольнении со службы в 2024 году

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине военным, увольняющимся со службы, государство гарантирует денежные компенсации. Известно, кто имеет право на единовременную денежную помощь и какие суммы выплачивают в 2024 году.

Об этом сообщили в ТЦК и СП Киевской области.

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Виды выплат и размеры при увольнении со службы

Существует несколько видов выплат при увольнении со службы. Единовременная денежная помощь зависит от причины, по которой человек уволился, и того, проходит ли службу по контракту или по мобилизации.

Выплаты для мобилизованных

Вопрос выплат для мобилизованных регулирует постановление правительства №460. Такая помощь выплачивается в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц военной службы, однако не менее 25% месячного денежного довольствия.

Конечная сумма должна обязательно превышать 25% месячного обеспечения. Если ниже — необходимо требовать 25%.

Денежная помощь для контрактников

Денежную помощь для контрактников оказывают после заключения первого контракта, если не получали раньше. Такой вопрос регулируется приказом Министерства обороны №260. Размеры помощи:

для рядового состава — восемь прожиточных минимумов;

для сержантского и старшинского состава — девять прожиточных минимумов;

для офицерского состава — десять прожиточных минимумов.

Денежная помощь для контрактников и мобилизованных

Согласно приказу Минобороны №260, денежную помощь для контрактников и мобилизованных выплачивают в следующих случаях:

по состоянию здоровья — в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый год военной службы;

за выслугой более десяти лет — 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы;

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (постановление Кабмина №413) — в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый год военной службы.

Что еще стоит знать

Напомним, военнослужащие ВСУ имеют право на определенные социальные выплаты от государства. Среди них — денежная помощь на оздоровление.

Также мы писали, что мэрия Киева обещает выплатить единовременную финансовую помощь нескольким категориям граждан. Выплаты будут посвящены Дню Независимости Украины.