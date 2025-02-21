Виплати при звільненні з армії - виплати для іноземців у ЗСУ

Іноземець з Інтернаціонального легіону ЗСУ. Фото: "АрміяInform"

Іноземні громадяни, які проходять контрактну службу в Збройних силах України, мають право на одноразову допомогу при звільненні з української армії. Причому ці кошти нараховуються навіть тоді, коли контрактник-іноземець звільняється із ЗСУ за власним бажанням.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплата при звільненні

Військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, мають право на одноразову матеріальну допомогу.

Ця допомога становить 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Який привілей є у іноземців на службі в ЗСУ

Право на таку виплату мають не тільки власне українські військовослужбовці, а й іноземні громадяни, які служать у Збройних силах України на контракті.

Причому, на відміну від українців, іноземці мають право на матеріальну допомогу при звільненні із ЗСУ за власним бажанням під час дії воєнного стану (українські громадяни у такій ситуації виплати не отримують).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому із військовослужбовців не виплачується одноразова допомога.

Додамо, ми повідомляли про те, які існують основні та додаткові види виплат для військових.