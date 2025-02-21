Выплаты при увольнении из армии - выплаты для иностранцев в ВСУ

Иностранец из Интернационального легиона ВСУ. Фото: "АрміяInform"

Иностранные граждане, которые проходят контрактную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на единовременное пособие при увольнении из украинской армии. Причем эти средства начисляются даже тогда, когда контрактник-иностранец увольняется из ВСУ по собственному желанию.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплата при увольнении

Военнослужащие, которые увольняются из рядов Вооруженных сил Украины, имеют право на единовременную материальную помощь.

Эта помощь составляет 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Какая привилегия есть у иностранцев на службе в ВСУ

Право на такую выплату имеют не только собственно украинские военнослужащие, а и иностранные граждане, которые служат в Вооруженных силах Украины на контракте.

Причем, в отличие от украинцев, иностранцы имеют право на материальную помощь при увольнении из ВСУ по собственному желанию во время действия военного положения (украинские граждане в такой ситуации выплаты не получают).

Напомним, мы ранее писали о том, кому из военнослужащих не выплачивается единовременное пособие.

Добавим, мы сообщали о том, какие существуют основные и дополнительные виды выплат для военных.