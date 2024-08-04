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Доплати військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень — хто їх отримає в серпні

4 серпня 2024 21:29
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Доплати військовим — хто може отримати 30 тисяч гривень у серпні
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні розмір грошового забезпечення та додаткових виплат військовослужбовця залежить від декількох факторів. Зокрема, виплати у розмірі 30 тисяч гривень можуть отримати військовослужбовці, які виконують бойові завдання в небезпечних умовах.

Такі норми встановлені Наказом Міністерства оборони України №566 про затвердження Змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам.

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Хто матиме доплату

Доплату у розмірі 30 тисяч гривень у серпні 2024 року можуть отримати військовослужбовці, які виконують бойові та спеціальні завдання, а саме:

  • з інтенсивної підготовки для ведення бойових дій у складі військових підрозділів, включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних сил України;
  • з управління угрупованнями військ у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ;
  • з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту;
  • у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генштабу ЗСУ, у межах областей України, на територіях яких ведуться бойові дії;
  • з розмінування, виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;
  • у складі діючих угруповань військ Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міноборони;
  • із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій;
  • з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури.

Як отримати виплати

Підтверджують виконання особливих завдань відповідні документи:

  • бойовий наказ (бойове розпорядження);
  • журнал бойових дій (вахтовий, навігаційно-вахтовий, навігаційний журнал) або журнал ведення оперативної обстановки, або бойове донесення, або постова відомість (під час охорони об'єкта, на який було здійснено збройний напад);
  • рапорт командира підрозділу, корабля, катера про участь кожного військовослужбовця у бойових діях або заходах, у виконанні бойових завдань.

Зазвичай оформленням виплат займається командир, а військовий отримує виплати на банківську карту через місяць після виконання завдань.

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