Доплати військовим — хто може отримати 30 тисяч гривень у серпні

Доплати військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень — хто їх отримає в серпні
В Україні розмір грошового забезпечення та додаткових виплат військовослужбовця залежить від декількох факторів. Зокрема, виплати у розмірі 30 тисяч гривень можуть отримати військовослужбовці, які виконують бойові завдання в небезпечних умовах.
Такі норми встановлені Наказом Міністерства оборони України №566 про затвердження Змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам.
Хто матиме доплату
Доплату у розмірі 30 тисяч гривень у серпні 2024 року можуть отримати військовослужбовці, які виконують бойові та спеціальні завдання, а саме:
- з інтенсивної підготовки для ведення бойових дій у складі військових підрозділів, включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних сил України;
- з управління угрупованнями військ у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ;
- з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту;
- у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генштабу ЗСУ, у межах областей України, на територіях яких ведуться бойові дії;
- з розмінування, виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;
- у складі діючих угруповань військ Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міноборони;
- із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій;
- з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури.
Як отримати виплати
Підтверджують виконання особливих завдань відповідні документи:
- бойовий наказ (бойове розпорядження);
- журнал бойових дій (вахтовий, навігаційно-вахтовий, навігаційний журнал) або журнал ведення оперативної обстановки, або бойове донесення, або постова відомість (під час охорони об'єкта, на який було здійснено збройний напад);
- рапорт командира підрозділу, корабля, катера про участь кожного військовослужбовця у бойових діях або заходах, у виконанні бойових завдань.
Зазвичай оформленням виплат займається командир, а військовий отримує виплати на банківську карту через місяць після виконання завдань.
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