Доплаты военным - кто может получить 30 тысяч гривен в августе

Доплаты военнослужащим в размере 30 тысяч гривен — кто их получит в августе
В Украине размер денежного довольствия и дополнительных выплат военнослужащего зависит от нескольких факторов. В частности, выплаты в размере 30 тысяч гривен могут получить военнослужащие, выполняющие боевые задания в опасных условиях.
Такие нормы установлены Приказом Министерства обороны Украины №566 об утверждении Изменений в порядке выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам.
Кто будет иметь доплату
Доплату в размере 30 тысяч гривен в августе 2024 года могут получить военнослужащие, выполняющие боевые и специальные задания, а именно:
- по интенсивной подготовке для ведения боевых действий в составе военных подразделений, включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;
- по управлению группировками войск в составе развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ;
- по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, возлагаемыми на Администрацию Государственной специальной службы транспорта;
- в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генштаба ВСУ, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся боевые действия;
- по разминированию, обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;
- в составе действующих группировок войск Сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Минобороны;
- по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий;
- по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры.
Как получить выплаты
Подтверждают выполнение особых задач соответствующие документы:
- боевой приказ (боевое распоряжение);
- журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение, или постовая ведомость (во время охраны объекта, на который было совершено вооруженное нападение);
- рапорт командира подразделения, корабля, катера об участии каждого военнослужащего в боевых действиях или мероприятиях в выполнении боевых задач.
Как правило, оформлением выплат занимается командир, а военный получает выплаты на банковскую карту через месяц после выполнения заданий.
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