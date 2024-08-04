Доплаты военным - кто может получить 30 тысяч гривен в августе

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине размер денежного довольствия и дополнительных выплат военнослужащего зависит от нескольких факторов. В частности, выплаты в размере 30 тысяч гривен могут получить военнослужащие, выполняющие боевые задания в опасных условиях.

Такие нормы установлены Приказом Министерства обороны Украины №566 об утверждении Изменений в порядке выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам.

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Доплату в размере 30 тысяч гривен в августе 2024 года могут получить военнослужащие, выполняющие боевые и специальные задания, а именно:

по интенсивной подготовке для ведения боевых действий в составе военных подразделений, включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;

по управлению группировками войск в составе развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, возлагаемыми на Администрацию Государственной специальной службы транспорта;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генштаба ВСУ, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся боевые действия;

по разминированию, обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск Сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Минобороны;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры.

Как получить выплаты

Подтверждают выполнение особых задач соответствующие документы:

боевой приказ (боевое распоряжение);

журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение, или постовая ведомость (во время охраны объекта, на который было совершено вооруженное нападение);

рапорт командира подразделения, корабля, катера об участии каждого военнослужащего в боевых действиях или мероприятиях в выполнении боевых задач.

Как правило, оформлением выплат занимается командир, а военный получает выплаты на банковскую карту через месяц после выполнения заданий.