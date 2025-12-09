12 тисяч гривень щомісяця - Уряд затвердив доплати за найвищу бойову нагороду

Володимир Зеленський вручає нагороду бійцю ЗСУ. Ілюстративне фото: Офіс президента

Українські герої отримуватимуть додаткову фінансову підтримку. Кабінет Міністрів остаточно врегулював питання виплат для військових та ветеранів, відзначених "Хрестом бойових заслуг".

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

Скільки платитимуть

Гроші надходитимуть щомісяця. Відповідний механізм затвердили урядовою постановою № 1568 від 3 грудня 2025 року.

Суму прив'язали до економічних показників. Розмір виплати становить 1,5 мінімальної заробітної плати. На сьогодні це 12 000 гривень щомісяця.

Ця норма стосується як чинних бійців, так і ветеранів, які вже звільнилися зі служби. Уряд чітко прописав процедуру призначення та отримання цих коштів.

Кого нагороджують

"Хрест бойових заслуг" — це особлива відзнака. Серед усіх військових нагород України вона вважається найвищою. Її запровадив президент Володимир Зеленський указом від 5 травня 2022 року, вже під час повномасштабної війни.

Цей хрест отримують за виняткову особисту хоробрість. За видатні геройські вчинки під час виконання бойових завдань. Також нагороду вручають талановитим командирам за значні успіхи в управлінні військами.

