Доплата за высшую боевую награду — сколько выплатят ежемесячно

Дата публикации 9 декабря 2025 07:30
12 тысяч гривен ежемесячно — Кабмин утвердил доплаты за высшую боевую награду
Владимир Зеленский вручает награду бойцу ВСУ. Иллюстративное фото: Офис президента

Украинские герои будут получать дополнительную финансовую поддержку. Кабинет Министров окончательно урегулировал вопрос выплат для военных и ветеранов, отмеченных "Крестом боевых заслуг".

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Читайте также:

Сколько будут платить

Деньги будут поступать ежемесячно. Соответствующий механизм утвердили правительственным постановлением № 1568 от 3 декабря 2025 года.

Сумму привязали к экономическим показателям. Размер выплаты составляет 1,5 минимальной заработной платы. На сегодня это 12 000 гривен ежемесячно.

Эта норма касается как действующих бойцов, так и ветеранов, которые уже уволились со службы. Правительство четко прописало процедуру назначения и получения этих средств.

Кого награждают

"Крест боевых заслуг" — это особая награда. Среди всех военных наград Украины она считается самой высокой. Ее ввел президент Владимир Зеленский указом от 5 мая 2022 года, уже во время полномасштабной войны.

Этот крест получают за исключительную личную храбрость. За выдающиеся героические поступки во время выполнения боевых задач. Также награду вручают талантливым командирам за значительные успехи в управлении войсками.

Ранее стало известно, что Кабинет министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Для предприятий отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование.

Также сообщалось, что Минобороны изменило сроки службы в украинской армии.

Кабинет министров выплаты ВСУ финансовая помощь награда
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
