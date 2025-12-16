Відео
Головна Військова економіка Для будівельників є гарна вакансія в "Азові" — що пропонують

Для будівельників є гарна вакансія в "Азові" — що пропонують

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 03:26
Чоловікам будівельних спеціальностей пропонують роботу в Азові - обіцяють гарні умови
Будівельники на об'єкті. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють будувати. Йдеться про будівельників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua. 

Читайте також:
"Азов" шукає будівельників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки будівельника в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Будівельник має облаштовувати інженерні фортифікаційні споруди.

На роботу запрошують людей віком від 18 до 50 років, які вміють використовувати будівельні інструменти (лопату, кирку, бензопилу), не мають алкогольної й наркотичної залежності, готові працювати в зоні бойових дій. Претендентам на посаду треба мати базові навички роботи на будівництві.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" є й інші пропозиції. Зокрема, бійці шукають автоелектриків, але для влаштування кандидати повинні знати відповідні знання і мінімум рік досвіду роботи.

Також ми писали, що бригаді потрібні люди, які вміють стріляти із гранатометів. За роботу буде велика зарплата.

Автор:
Вікторія Козир
Автор:
Вікторія Козир
