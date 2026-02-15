Чи можлива демобілізація під час повномасштабної війни — відповідь Веніславського

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: EPA

Про демобілізацію кажуть парламентарі, які скоріше дбають про свою публічну харизму, ніж оцінюють реальний стан речей. Відпустити зараз усіх військових по домівках — значить погодитися жити під російським військовим і тоталітарним режимом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, передає Новини.LIVE.

Демобілізація в умовах повномасштабної війни

"Я неодноразово говорив про це з 2023 року, коли почали вперше лунати заклики про демобілізацію: в умовах такої повномасштабної війни, яку веде Росія проти України, говорити про демобілізацію — це нонсенс з точки зору навіть історичної ретроспективи", — наголосив представник Верховної Ради.

Водночас він додав, що військовим, які перебувають на фронті вже понад чотири роки або взагалі від 2014 року, треба дати якусь прогнозованість. Це можливо завдяки службі за контрактом.

Раніше Федір Веніславський заявив, що в Україні мінімізують кількість конфліктів за участю представників ТЦК та СП. Плануть максимально залучати громадян до служби за контрактом.

Також ми повідомляли, що військові, які впродовж року служили за програмою "Контракт 18–24", зможуть отримати відстрочку. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді.