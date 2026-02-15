Возможна ли демобилизация во время полномасштабной войны — ответ Вениславского

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: EPA

О демобилизации говорят парламентарии, которые скорее заботятся о своей публичной харизме, чем оценивают реальное положение вещей. Отпустить сейчас всех военных по домам — значит согласиться жить под российским военным и тоталитарным режимом.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, передает Новини.LIVE.

"Я неоднократно говорил об этом с 2023 года, когда начали впервые звучать призывы о демобилизации: в условиях такой полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, говорить о демобилизации — это нонсенс с точки зрения даже исторической ретроспективы", — подчеркнул представитель Верховной Рады.

В то же время он добавил, что военным, которые находятся на фронте уже более четырех лет или вообще с 2014 года, надо дать какую-то прогнозируемость. Это возможно благодаря службе по контракту.

Ранее Федор Вениславский заявил, что в Украине минимизируют количество конфликтов с участием представителей ТЦК и СП. Планируют максимально привлекать граждан к службе по контракту.

Также мы сообщали, что военные, которые в течение года служили по программе "Контракт 18–24", смогут получить отсрочку. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.