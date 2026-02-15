Количество конфликтов с участием ТЦК уменьшат — подробности от Вениславского

Видео
Конфликты с участием ТЦК минимизируют — подробности от представителя ВРУ

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 04:30
Федор Вениславский. Фото: golos.com

Минимизация конфликтов с ТЦК является главной задачей, которую президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым министром обороны Михаилом Федоровым. Скандальных ситуаций немного, если учитывать общее количество коммуникаций между ТЦК и военнообязанными, но такие инциденты сенсационные, резонансные и получают широкую огласку.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, передает Новини.LIVE.

Как будут бороться с конфликтами с участием ТЦК

"Ключевая задача — сделать так, чтобы военные, представители ТЦК, которые в 90% являются ветеранами войны, имели большую выдержку с точки зрения реакции на провокации, которые часто сопровождают такие конфликты", — подчеркнул представитель парламента.

По его мнению, к такой работе надо привлекать максимально выносливых офицеров и объяснять им, что любые нарушения прав человека под запретом.

"Нет готового рецепта, как исключить конфликты. Он нарабатывается, но все эти проблемы, которые в конечном итоге приводят к конфликту, понимаем и постоянно над ними работаем", — заявил Вениславский.

Если максимально привлечь граждан Украины к службе по контракту, удастся уменьшить количество мобилизованных и сместить акценты в мобилизационных мероприятиях. Заключение контрактов будет сопровождаться ежегодными выплатами — на это нужно иметь ресурс. Согласно опросу, большое количество мобилизованных готово подписать контракт на срок от двух до пяти лет, чтобы иметь прогнозируемые сроки прохождения службы, финансовый стимул и правовую защиту.

"Думаю, что в краткосрочной перспективе, в феврале или в марте, уже это вынесем для широкого обсуждения, для коммуникации, для принятия в парламенте", — подытожил Вениславский.

Напомним, в Одессе произошло нападение на работника ТЦК. Военнообязанный ударил представителя военкомата ножом, после чего сбежал.

Также мы сообщали, что вручать повестки могут не только работники ТЦК и СП. Такие полномочия есть в частности у представителей военных администраций и руководителей предприятий.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
